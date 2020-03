ČR: Tento stát řídí šílenci

Promiňte, ale tohle je důkaz, že tento stát řídí šílenci. Ochranné prostředky sem letí den, to jest operativní štáb už dávno ví, komu a kam půjdou - to co po příletu okamžitě nastává, je logistika, distribuce. Přeložit, naložit, rozvést. Rychle. Nic víc. Přítomnost premiéra a dvou vicepremiérů je nejenomže zbytečná, ale škodlivá: pánové a dámo, zavazíte zde. Zdržujete provoz.



Stát je nyní skutečně v obtížné situaci, která je navíc naprosto nová, nepoznaná. Vedení státu - premiér, ministři - musí mít plné ruce práce s rozhodováním o dalším postupu. To jsou zodpovědnosti, které z nich nikdo nesejme, které jsou pouze na nich. Stovky rozhodnutí. Musí plánovat na krátkou i střední dobu; například o přemýšlení, kdy tedy vymyslet otevírací dobu v obchodech pro seniory. Musí vědět co udělají za týden, protože se to musí nachystat. Kvůli tomu mají sedět na vládě a jednat bezmála v režimu 24/7, nikoli trajdat na letiště a zpět - to jsou pro každého z nich dvě drahocenné hodiny času.



Místo toho oni stále jedou svoje pí ár: být viděn v televizi, pokud možno desetkrát denně. Vyjádřit se k úplně všemu, hlavně ale na mikrofon a na kameru.



Mně vlastně až tak nevadí že dělají politickou propagandu - jenomže klíčí podezření, že dělají JENOM politickou propagandu. I v těchto obtížných časech pro celou zemi.



(Poznámka: lze namítnout, že oficiální přivítání roušek chtěla čínská strana, možná to byl tlak z Hradu. Byť se jedná o komerční dodávku od soukromé firmy, ne dar od státu. Byla tam čínská velvyslankyně - dobře, ale pak protokolárním protihráčem čínské diplomatky je ministr zahraničí. Ten tam být mohl; ne ale ministryně financí (!) a ministr vnitra.)