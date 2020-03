Tři oříšky Ruslanem z Číny

20. 3. 2020 / Bohumil Kartous

Z pozice, ve které by měl nyní být hlavní oporou společnosti a tím, kdo dodává dennodenně vůli i optimismus.

Žel si tím vytvořil scénu pro to, aby vmanipuloval diváky do představy, že koronavirus porazíme díky nasazení velkokapacitního letounu Ruslan v transportu pomoci z Číny. Opět dokázal, že je ochoten jít ve službě cizím zájmům daleko za hranice toho, co se předpokládá u prezidenta suverénní země.

Z pozice, ve které by měl nyní být hlavní oporou společnosti a tím, kdo dodává dennodenně vůli i optimismus. Místo toho je izolován v Lánech a ošetřován lékaři, kuchaři a chůvami.

Rád bych Miloši Zemanovi poděkoval za část jeho posledního veřejného vystoupení, v němž apeloval na občany ČR, aby dodržovali nařízení vlády a zároveň nepodléhali přílišné panice. I za to, že vyzval k solidaritě a pochválil dobrovolníky, kteří se ji snaží vytvářet.

Miloš Zeman musel vystoupit a učinil tak s přesvědčivostí jemu vlastní. Mnoho z jeho projevu se dá okamžitě podepsat, ostatně k čemu jinému než obezřetnosti, maximálnímu zachování klidu a solidaritě nyní vyzývat.







Problém spočívá v tom, že Zeman jako prezident ČR, která se nezadržitelně propadá do dlouhodobé ekonomické a pravděpodobně i sociální krize, ve svém povzbuzujícím projevu přímo poděkoval Číně a nepřímo vyzdvihl technologické kapacity Ruska v oblasti letectví, jež ČR umožní získat čínskou pomoc (kouzlem nechtěného je, že letadlo Ruslan je ukrajinské provenience).





Zeman ani slovem nezmínil, že Čína je odpovědná za situaci, do které je uvržen celý svět. Bude to znamenat přímé i nepřímé ztráty na životech, zdravotní komplikace.







V ČR to bude znamenat spoustu osobních i firemních bankrotů, osobních i rodinných problémů různorodého charakteru.







Zeman za to Čínu, která je s vysokou mírou pravděpodobnosti původcem problému kvůli hygienickým podmínkám tamního života, chválí.







Chápu, že odsoudit to jako vlastizradu, je těžké, ale ve své podstatě to tak je.







Zeman děkuje Číně za to, že jsme ve stavu nouze a žijeme s chmurnou perspektivou dalších následků. Zeman pochválil Čínu za mrtvé, o kterých chvíli před tím v prognóze událostí budoucích mluvil.







Neváhal dokonce udělit Číně výsadní postavení, když o této zemi mluvil jako o “jediné, která nabídla pomoc”.







Nejsem si jist, že to prezident ví, nicméně s ohledem na jeho kognitivní kapacitu ti předpokládám: Čína je v současnosti jediná země, která má výrobní kapacitu k tomu dodávat potřebný materiál; zároveň by měla přijmout svůj zásadní podíl na katastrofě, kterou způsobila; jelikož ostatní země, které by za jiných okolností mohly pomáhat ČR, jsou v podobném stavu nouze a připravují se na nejhorší.







Itálie zkolabovala, Švýcarsko očekává kolaps v řádu dní, v Německu se očekává vysoká nakaženost. Ve Španělsku, Francii a Velké Británii taktéž. V Polsku už jsou mrtví.







Ovšem z ČR slovy prezidenta děkujeme Číně.







Uvedeno výše, Miloš Zeman řekl to, co by prezident říci měl, byť zároveň poděkoval totalitní Číně za její příspěvek ke globální pospolitosti.







Ano, koronavirus nás nutně spojuje. Zřejmě ovšem není za co děkovat.







Kdyby měla ČR skutečného prezidenta, byl by každý den na třech až pěti různých místech a dodával lidem pocit, že volení političtí reprezentanti jim v období krize přijdou pomoci.







Navrhoval by vládě nutná opatření, která je už nyní třeba přijmout pro zmírnění následků ekonomického průšvihu, který koronavirus (poděkujme) způsobí.







Stál by tam, kde je pomoci nejvíce třeba a přitahoval by tam pozornost. Posiloval by víru v lepší zítřky, v pospolitost, solidaritu.







Přetvářel by atmosféru zmaru v pocit naděje.







Miloš Zeman je však izolován v Lánech, v péči chův, kuchařů a lékařů. A podle všeho k němu může jen osoba Mynář. Děkujeme ještě jednou.







Řekněme, že Miloš Zeman plní svou roli skvěle. Slouží dle svých možností.







Nutno dodat, že Zeman svou demagogii stále servíruje svou svéráznou nonšalancí, která řadě lidí imponuje.







Bude však velmi zajímavé, jaká bude reakce voličů Zemana (a Babiše) na snahu přesvědčit je, že na “čínskou” chřipku platí nejlépe čínské roušky.