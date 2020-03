Čínské vládní dokumenty: První případy nákazy koronavirem byly zaznamenány v listopadu 2019

20. 3. 2020





První nákaza byla zjištěna 17. listopadu 2019, mnoho týdnů předtím, než úřady přiznaly existenci nového viru, konstatují čínská média



První případ nákazy koronavirem se vyskytl 17. listopadu 2019. Informují o tom čínská média podle nezveřejněných dat čínské vlády.



List South China Morning Post píše, že čínské úřady identifikovaly nejméně 266 osob, které se virem nakazily už loni a které byly pod lékařským dohledem. Nejprvnější případ byl zaznamenán 17. listopadu - mnoho týdnů předtím, než úřady oznámily, že se objevil nový virus.

Čínská vláda byla široce kritizována za pokusy epidemii v prvních jejích týdnech utajit. Docházelo k potlačováníé lékařů, kteří se snažili varovat kolegy, že v městě Wuchan se vyskytl nový virus, podobný viru Sars,Zřejmě první osobou, která se nakazila koronavirem, byl pětapadesátiletý muž z provincie Hubei. Od 17. listopadu pak každý den lékaři zaznamenávali jeden až pět případů nových nákaz a 20. prosince 2019 bylo 60 potvrzených případů nákazy.Oficiální prohlášení čínské vlády Světové zdravotnické organizaci tvrdí, že první potvrzený případ byl diagnostikován 8. prosince. Lékaři, kteří se koncem prosince snažili alarmovat kolegy ohledně nové nemoci, byli pokáráni. Čínské úřady přiznaly, že dochází k šíření nákazy mezi lidmi až 21. ledna 2020.Je všeobecně přijímáno, akceptuje to i šéf čínského Centra pro zvládání a prevenci nemocí, že virus vznikl v provincii Hubei. Avšak v posledních týdnech začali čínští činitelé tvrdit, že virus nevznikl v Číně, ale možná v USA, což je konspirační teorie, která se začala silně šířit.Zhao Lijian, mluvčí čínského ministerstva zahraničí, uvedl před několika dny, bez důkazů, že virus přinesla do Číny americká armáda."Epidemie jsou vždycky politikum," konstatuje epidemiolog Jonathan Mayer z University of Washington. "Vlády prostě nechtějí přiznat, že dělaly věci špatně, ovšem přitom jedině analýzou chyb lze dosáhnout toho, aby se věci dělaly příště lépe. A infekce stále vznikají, a příští epidemie jistě bude."Podrobnosti v angličtině ZDE