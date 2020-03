Koronavirus: Trump konvertoval k realitě - nikoliv však jeho republikánští stoupenci

20. 3. 2020





Tři roky sděloval Donald Trump svým stoupencům, že federální vláda lže a podvádí, že média zveřejňují fake news a nic není pravdivé než jeho tweety, píše v deníku Washington Post Dana Milbank. Totéž Trump činil s koronavirem, hovořil o něm jako o normální chřipce, která "zmizí", a obvinil Demokraty, že si jeho hrozbu vymýšlejí a média, že přehánějí.



V posledních dnech začal Trump říkat o koronaviru pravdu: že by mohl usmrtit až dva miliony Američanů, pokud se proti němu nepodnikne nic. Po této náhlé změně začal Trump systematicky říkat pravdu, hovoří nyní o koronaviru stejně jako Joe Biden a francouzský preziden Macron - že je to válka.

Jenže pozdní Trumpova konverze k realitě nepřesvědčila jeho stoupence. Podle znepokojujícího nejnovějšího průzkumu veřejného mínění procento Republikánů, kteří jsou přesvědčeni, že je virus opravdovou hrozbou, za poslední měsíc výrazně POKLESLO, ze 72 procent v únoru na nynějších 40 procent. Většina Republikánů si nyní myslí, že se hrozba přehání - více než dvojnásobek 23 procent, kteří si to mysleli v únoru.A tito lidé nechtějí spolupracovat s úsilím omezit šíření koronaviru. Polovina Republikánů není ochotna přestat cestovat a třetina není ochotna přestat chodit do restaurací. Dokonce se navzájem Republikáni povzbuzují, aby chodili na veřejnost, do restaurací, do nákupních středisek, mezi lidi...Podrobnosti v angličtině ZDE Že by začala na světě fungovat přirozená selekce? (JČ)