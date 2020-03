USA: Senátorka Kelly Loefflerová po lednovém briefingu o koronaviru prodala akcie za miliony dolarů

Nejčerstvější členka senátu prodala akcie v ceně sedmimístné částky několik dní či týdnů po soukromém mítinku pro všechny senátory, na němž byli informováni o pandemii koronaviru, která následně zasáhla americké akcie.

Senátorka nahlásila první prodej akcií vlastněných jí a jejím manželem 24. ledna - ve stejný den, kdy se ve zdravotním výboru, jehož je členkou, konal soukromý brífing představitelů administrativy, včetně ředitele Centra pro kontrolu infekčních chorob a prevence (CDC) a epidemiologa Anthonyho Fauciho, šéfa Národního institutu alergií a infekčních chorob.

Tato první transakce se týkala prodeje akcií společnosti Resideo Technologies v ceně mezi 50 001 - 100 000 dolarů. Cena akcií společnosti od té doby klesla o více než polovinu a index Dow Jones Industrial Average celkem ztratil zhruba 10 000 bodů, tj. zhruba třetinu své hodnoty.

Šlo o první z 29 akciových transakcí, které Loefflerová s manželem provedli do poloviny února. Až na dva případy šlo o prodeje. Jeden z nákupů představovaly akcie v hodnotě mezi 100 000 - 250 000 dolarů v Citrixu, technologické společnosti, která nabízí software pro teleworking a která od doby nákupu zaznamenala malý nárůst hodnoty.

Kancelář Loefflerové nereagovala na žádost o vyjádření ze strany The Daily Beast. Pro kongresmany je ilegální využívat neveřejné informace získané prostřednictvím výkonu svých povinností k obchodním aktivitám.

V minulých týdnech se Loefflerová snažila zlehčovat hrozby pro veřejné zdraví a ekonomiku ze strany koronaviru.

Concerned about #coronavirus? Remember this:



The consumer is strong, the economy is strong, & jobs are growing, which puts us in the best economic position to tackle #COVID19 & keep Americans safe.



Update following meeting with @realdonaldtrump, @VP, & @StevenMnuchin1: pic.twitter.com/H9t2D6x19k