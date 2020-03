Koronavirus, problémy s leteckou společností a ropnou rafinérií - ale prezidentské volby se mají konat!

Vláda má také problémy - se svými podniky. Nedávno bylo oznámeno, že státem vlastněné polské aerolinie LOT kupují německou leteckou společnost Condor. Vládní propaganda zněla, že je to pro Polsko obrovský úspěch, protože namísto toho, aby polské firmy kupovali Němci, my kupujeme jejich. Ale při bližším zkoumání se ukázalo, že to nebyl zas tak dobrý nápad: celý podnikatelský model této letecké společnosti byl fungovat jako charterová společnost pro nedávnou zkrachovalou cestovní kancelář Thomas Cook a úzce spolupracovat s Lufthansou. To nebylo vůbec slučitelné s podnikatelskými plány letecké společnosti LOT. Zjevně ani s podnikatelskými plány mnoha jiných leteckých společností, protože kromě společnosti LOT se nikdo o koupi aerolinek Condor zrovna nezajímal.