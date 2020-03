Válka v Jemenu: 14 milionů lidí potřebuje okamžitou pomoc a polovina nemocnic je mimo provoz, zatímco ve světě zuří pandemie

26. 3. 2020

Jemen je zemí s 28 miliony obyvatel. Přestože Mezinárodní měnový fond tento stát stále uvádí jako 162. na světě, co se příjmu v přepočtu na jednoho obyvatele týče, jde určitě o zastaralý údaj. Ve skutečnosti je Jemen vedle Jižního Súdánu a Eritreje jednou z nejchudších zemí na světě. Saúdskoarabská válka s tímto národem chudobu během posledních pěti let výrazně prohloubila, píše Juan Cole .

Zničená země se obává, že pandemie koronaviru by přes válkou oslabenou populaci přešla jako požár v australském buši. Znáte tu radu, že máte dbát na zevrubnou hygienu? Spousta Jemenců nemá ani přístup k čisté vodě.



Koaliční stíhačky často ničily civilní infrastrukturu, přístavy, mosty, nemocnice, školy a dokonce i obytnou zástavbu. Dva roky po zahájení války skupina akademiků zjistila, že třetina cílů zasažených saúdským bombardováním byly cíle civilní. Aby bylo jasno, most může mít dvojí použití, protože vojenským silám, které jej překračují, poskytuje přístup do nějaké oblasti. Pokud je však most nezbytný pro to, aby se k civilnímu obyvatelstvu dostaly potraviny, podle mezinárodních regulí jej nikdo nemá právo bombardovat. Americká armáda, kterou prezident Obama (a nyní prezident Trump) donutil, aby saúdskoarabskému vojsku s touto ostudnou kampaní pomáhala, se pokusila saúdským pilotům předat seznam 33 000 civilních cílů v Jemenu, ale jejich velení tomu nevěnovalo žádnou pozornost.



Proto většina zákonodárců ve Sněmovně a v Senátu hlasovala pro to, aby se USA z Jemenu stáhly, ale návrh zákona prezident Trump vetoval.



Po pěti letech války OSN uvádí, že 24 milionů obyvatel Jemenu potřebuje nějakou formu pomoci a přes 14 milionů osob tuto pomoc potřebuje akutně.



Od začátku války bylo vysídleno asi 3,65 milionu lidí. To je téměř 13 procent populace. Představte si, že by válečný konflikt vysídlil 42 milionů Američanů, tj. všechny obyvatele Virginie, Ohia, New Jersey a Michiganu.



Mezi spoustou podvyživených Jemenců, které saúdskoarabské válčení připravilo o živobytí, je milion těhotných žen, jež by mohly porodit vážně postižené děti.



V chodu je pouze polovina nemocnic a klinik, přičemž 144 000 jemenských žen bude pravděpodobně mít komplikovaný porod. Většina zdravotníků více než dva roky nedostala žádnou výplatu. Světová zdravotnická organizace tvrdí, že jakákoliv populace potřebuje nejméně 20 zdravotnických pracovníků na 1000 lidí. Jemen má pouze 10 zdravotníků na 1000 lidí.



Saúdská Arábie by měla vyhlásit vítězství v jemenské válce a stáhnout se z této země. Protože velké množství infikovaných Jemenců by představovalo vektor, který by měl obrovský dopad na celý region.



