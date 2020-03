Jak se stala Jižní Korea globálním vzorem pro porážku koronaviru

Reportér Channel 4 News: Jižní Korea byla nakažena koronavirem v tutéž dobu jako Itálie. Obě země utrpěly explozivní množství nákazy. Ale jak se počet infekcí a úmrtí drasticky zvyšoval v Itálii, Jižní Korea najednou epidemii úspěšně potlačila.



Profesor Hoon-Sang Lee: Myslím, že bychom měli být ve velmi silném stavu pohotovosti.



Reportér: Professor Hoon-Sang Lee je poradce jihokorejské vlády.



Profesor Hoon-Sang Lee: Vláda byla schopna reagovat velmi rychle a identifikovat a izolovat pacienty.



Reportér: Velmi rané masové testování bylo tajnou zbraní Jižní Koreje.







Profesor Hong-Sang Lee: Jižní Korea byla schopa realizovat masové testování. V rané fázi epidemie je testování daleko důležitější, ale později, možná, musíte realizovat snahy epidemii částečně neutralizovat.





Reportér: Jižní Korea měla přípravky na testování občanů v zásobě. Když se objevila epidemie, reakce byla okamžitá. Pohleďte, jak se COVID-19 šířil v Jižní Koreji a v Itálii. Začátkem března měla Jižní Korea daleko více infekcí než Itálie. Pak se podívejte, co se stalo: Dnes má Itálie osmkrát více infekcí než Jižní Korea. V Itálii zemřelo 7500 lidí, v Jižní Koreji 126.



Profesor Hong-Sang Lee: Jedním ze získaných poučení z Jižní Koreje je mít připravené ty testy.



Reportér: Když nejsou testovací přípravky široce k dispozici, cenný čas je promarněn. Jižní Korea nezakázala pohyb obyvatelstva na ulicích. Její výrobci začali intenzivně vyrábět testovací přípravky. Počet testů na jednoho obyvatele je v Jižní Koreji největší na světě a úmrtnost je tam nejnižší. Proč? Protože rané zjištění, kde infekce je, minimalizuje její rozšíření a zjišťuje i asymptomatické nosiče infekce. Testy jsou k dispozici i pro projíždějící automobily. Testy jsou k dispozici v kioscích. Po celé zemi je 600 center, která udržují lidi mimo nemocnice. Testy trvají jen několik minut. Výsledky se rozesílají esemeskami do několika hodin.



Kim Sang-il: V každém kiosku je ultrafialová lampa a negativní tlak. Kiosk je dezinfikován a provětrán po každém jednotlivém pacientovi.



Reportér: Diagnostické schopnosti v tomto měřítku jsou zdrojem úspěchu Jižní Koreje v boji proti této epidemii. Umožnilo to forenzní digitální zjišťování kontaktů. Avšak agresivní sledování zdrojů nákazy je intruzivní. Zákony schválené po minulé epidemii plicní choroby MERS před šesti lety umožňují vládě sledovat digitální stopu nakažených občanů a odhalovat sítě šíření infekce a jejich likvidaci.



Profesor Hoon-Sang Lee: Myslím, že je to otázka rovnováhy. Korejská reakce byla docela drakonická, když to srovnáte se standardem, jaký existuje v Británii. Ale nebyla tak drastická jako v Číně. Takže si myslím, že musíte opravdu vzít v úvahu rovnováhu mezi tím, kolik svého soukromí jsme ochotni obětovat a jak můžeme spolupracovat ve veřejném zájmu.



Reportér: V Asii lidé více přijímají dohled úřadů nad svým životem. Na liberálním Západě by to asi lidé považovali za příliš omezující. Je to věc kultury, ale v Jižní Koreji je to také zakotveno v zákoně. Zdraví veřejnosti je důležitější než soukromí. Toho se tu vzdáte a oplátkou vás stát více ochrání před smrtícím virem. A to je dohoda, kterou většina lidí podporuje. Osobní data se shromažďují z debetních karet a z mobilních telefonů. Zpracovávají je vládní aplikace, které umožňují lepší a podrobnější sledování kontaktů občanů. Vytváření historie toho, kde který občan byl. Systém dokonce uživatele varuje mobilem, že se přibližují do oblasti, kde byl nakažený člověk. Po epidemii SARS a pak MERS realizovala Jižní Korea plán. Totéž udělaly Tchajwan, Singapur a Hongkong. Které také udržely míru infekce a počet mrtvých na nízké úrovni. Na rozdíl od autoritářské reakce Číny, tyto asijské demokracie se chovaly transparentně a jejich občané rychle přijali opatření chránící je před nákazou. Přijali omezení své svobody s vědomím, že je to vlastně válka a jako projev národní rozhodnosti. Podpora občanů pro prezidenta Moon Jae Ina dosáhla nového rekordu. V úterý telefonoval Donald Trump a požádal Jižní Koreu o pomoc. Naléhavě žádal o testovací přípravky, vyráběné v Jižní Koreji. Británie netelefonovala.

