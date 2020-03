Polsko: Strana PiS protiústavně změnila volební zákon

28. 3. 2020 / Michal Lebduška

Pro zajímavost novinka z Polska, píše odtamtud Michal Lebduška. V noci z pátku na sobotu hlasoval Sejm o protikrizových opatřeních a vládnoucí strana Právo a spravedlnost si do nich náhle bez jakékoliv předchozí diskuse propašovala změnu volebního zákona. 10. května se má konat první kolo prezidentských voleb a PiS hlasem Jaroslawa Kaczyńského tvrdě trvá na tom, že se v tomhle termínu budou konat, i když jasná většina Poláků si podle průzkumů přeje jejich odložení (podle mě se strana PiS bojí, co udělá současná krize s ekonomikou a jak to dopadne na její podporu - pokud se letos propadne ekonomika, tak to bude poprvé od roku 1991).



Změna zákona je neústavní, protože už v minulosti Ústavní soud rozhodl, že se volební zákon nemůže měnit v termínu šest a méně měsíců před volbami. Vzhledem k tomu, v jakém stavu je teď polský Ústavní soud, tak to nepochybně bez problémů projde.

Podobně jako v ČR se objevuje spousta zpráv o nedostatku vybavení v nemocnicích nebo třeba chaosu ohledně výuky na dálku.







Pokud jde o konkrétní změny, tak se zavádí možnost korespondenčního hlasování pro lidí v karanténě a pro starší 60 let, ale už ne pro jakékoliv jiné skupiny obyvatel včetně těch, co žijí v zahraničí, což je v případě Polska dost lidí.Samozřejmě je jasné, komu tohle pomůže (plus nedávno vyšel průzkum, podle kterého se Dudovi v případě konání voleb v době epidemie drasticky zvyšují šance na výhru už v prvním kole, protože elektorát PiS je daleko disciplinovanější a k volbám půjde i za téhle situace, navíc teď Duda narozdíl od ostatních kandidátů fakticky může pokračovat v kampani).Jinak k pandemii - V Polsku je to trochu mírnější, ale zavádí se podobná opatření jako v ČR a je to i podobně chaotické.Hlavně se ale velmi málo testuje (celkový počet testovaných osob je při velikosti Polska téměř stejný jako v ČR - podle posledních údajů 38 674), takže to na první pohled vypadá, že nákazy v Polsku moc není, ale kdo ví, jak to vypadá ve skutečnosti.Už v první polovině března přijal Sejm speciální zákon pro boj s epidemií (to je v Polsku vcelku běžná praxe, podobné speciální zákony mají třeba na výstavbu dálnic a železnic, jeden byl k pořádání mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012, k organizaci summitu NATO v roce 2016 atp.).V pátek v noci se hlasovalo o změně tohoto speciálního zákona, která má mimo jiné umožnit pomoc malým živnostníkům (podobně jako v ČR např. odpuštění odvodů). Před druhým čtením (půl hodiny před hlasováním) strana PiS nečekaně přidala do hlasování i změnu volebního zákona (hlasovalo se o tom dohromady v jednom návrhu).Ta tedy obsahuje:1) možnost korespondenčního hlasování pro osoby nad 60 let2) možnost korespondenčního hlasování pro osoby v karanténě3) není tam možnost korespondenčního hlasování pro osoby v zahraničí4) voliči nad 60 let mohou volit (podobně jako invalidé) za pomoci prostředníka.Hlasování mimochodem probíhalo poprvé v historii Sejmu elektronicky a bylo s ním docela dost problémů, řada poslanců například měla problémy s přihlášením se do systému.PiS hlavně ústy Kaczyńského tvrdě prosazuje volby v původním termínu, i když si to nikdo moc technicky nedovede představit a prezident Duda narozdíl od jiných kandidátů de facto pokračuje v kampani (včera byl například v Čenstochové v klášteře Jasná Hora, který je nejvýznamnějším poutním místem v Polsku, a účastnil se tam společné modlitby).Před vypuknutím epidemie v kampani dost tápal a vypadalo to, že jeho preference jdou dolů (velkou roli v tom sehrála nedávná aféra, kdy Sejm poslal 2 miliardy zlotých ze státního rozpočtu "veřejnoprávní" televizi TVP místo do zdravotnictví na léčbu onkologických onemocnění - hodně se v tom kontextu propíralo gesto jedné poslankyně PiS Joanny Lichocké , takže se toho teď evidentně snaží využít a převzít iniciativu.Pokud jde o opatření týkající se epidemie, tak jdou de facto podobným směrem jako v ČR, byť jsou o něco mírnější - zákaz větších shromáždění, pohybu, omezení obchodů, restaurací atp.Platí ale výjimky pro církev - původně byly zrušeny všechny veřejné akce s výjimkou mší, které byly omezeny (jako veškerá shromáždění) na 50 osob a momentálně platí zákaz pohybu ve skupině více než 2 osob, ale mší a církevních obřadů se může účastnit 5 osob plus kněz a další osoby pomáhající při jejím sloužení.