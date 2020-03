Stěžovat na nevybavení nemocnic si nesmíte, stoupenci PiS na koronaviru vydělávají a prezidentské volby se 10. května konat budou!

Také domácí vyučování dětí se ukázalo jako katastrofa. Vláda, která strávila posledních pět let likvidací dobře fungujícího školského systému a rušením moderních reforem, najednou očekává, že učitelé promění vynucované vyučovací techniky z devatenáctého století v internetový zázrak jednadvacátého století, a to během jediného týdne. To samozřejmě nemá vůbec žádnou šanci, že to uspěje, a povinné domácí vyučování dětí se proměnilo ve frašku, protože si vláda jaksi není vědoma, že ne všichni mají doma přístup k počítačům či k tiskárnám - mnoho rodin informuje o tom, že rodiče, jimž bylo nařízeno, aby pracovali z domova, jsou nuceni se dělit o svůj počítač s dětmi.