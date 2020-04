Stopy koronaviru byly nalezeny na zábavní lodi po 17 dnech! Je to hrozbou?

1. 4. 2020





Podle nedávné zprávy amerických Středicek pro zvládání a prevenci nemocí (CDC) byla nalezena kyselina ribonukleová z koronaviru na zábavní lodi Diamond Princess celých 17 dní poté, co ji opustili její cestující. Jaké je riziko sahání na balíky, potraviny a často dotýkané předměty?



Vyšetřování CVD nalezlo kyselinu ribonukleovou z koronaviru v kabinách na lodi, které dosud nebyly vyčištěny. Avšak to znamená, že virus byl detekovatelná - neznamená to, že byl funkční nebo že sáhnutí na tyto stopy by někoho mohlo nakazit. (Kyselina ribonukleová obsahuje genetickou informaci viru.)



Znamená to, že určité fragmenty viru přežily, Virus potřebuje množství dalších složek, aby byl funkční. Celý kompletní genom. Z fragmentu RNA se nenakazíte.Jak dlouho přežije virus na různých materiálech?Už jsme v Britských listech informovali, že na mědi virus přežívá asi 4 hodiny, na lepence asi 24 hodin a na umělé hmotě, tedy na plastech a na oceli až po 72 hodin.Důležité ale je, že množství viru v průběhu času na všech těchto materiálech klesá. Takže zřejmě riziko nákazy během času také klesá.Může být člověk nakažen z jediné částice koronaviru?K nákaze je zapotřebí určité množství částic viru. Čím menšímu množství viru jste vystaveni, tím méně pravděpodobněji budete nakaženi. Proto je množství viru na různých materiálech důležité.Lidé se velmi pravděpodobněji nakazí těsným kontaktem s nakaženou osobu než saháním na kontaminovaný povrch. Přesto je důležité si dávat pozor, na co saháme, zejména na místa, na která sahá mnoho lidí, a po sáhnutí na cokoliv si umýt na 20 vteřin ruce. Určitě je nutno si umýt dlouze ruce po cestě veřejnou dopravou nebo po návštěvé v obchodě či supermarketu.Virus přežívá stabilně a dlouho na plastech a na oceli - několik dní. Takže je možné, že nakažená osoba zanechá za sebou virus na plastu či oceli a někdo jiný se toho dotkne a pak si sáhne rukou na obličej.Existuje riziko, že by se člověk mohl nakazit dodávkou potravin či balíků do domu?Je to malé riziko, ale je možné, že pokud dováží zásilku do domu nakažená osoba, může vás tím nakazit. Doporučuje se, že kdykoliv přijde něco nového do vaší domácnosti, určitě si poté, co na to sáhnete, umyjte ruse.Virus je velmi stabilní na tvrdé lepence. Když dostanete takový balík, otevřete ho, rychle vyhoďte lepenku, umyjte si ruce a nesahejte si na obličej. Vyhněte se dotyku povrchu balíku s vaším obličejem.Je možné, že by byl obsah balíku kontaminován osobou, která ho zabalila?Ta možnost existuje, ale je daleko pravděpodobnější, že nákaze bude vystaven vnějši povrch balíku, protože ho určitě bralo do ruky velké množství lidí.Tipy na čištění předmětů v domácnosti?Doporučuje se často čistit všechna místa, jichž se často dotýkáme, jako jsou kliky u dveří a záchody. Účinné jsou normální domácnostní čistící prostředky, včetně roztoků sava a alkoholu, pokud má alespoň 70 procent. Pokud má u vás v domácnosti někdo nákazu COVID-19, pak je dezinfekce daleko důležitější a musí se dělat velmi často.Podrobnosti v angličtině ZDE