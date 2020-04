Trump blokuje dodávky zdravotnického materiálu do Íránu, zatímco Evropa Washingtonu vzdoruje

2. 4. 2020

Evropská unie aktivovala obchodní mechanismus Instex, aby mohly být realizovány zásilky léků a lékařských potřeb do Íránu, který trpí kvůli pandemii covidu. Instex provádí platby spíše v eurech než v dolarech, a vyhýbá se tak americkým bankám. Úředníci pracující pro Instex získali diplomatické pasy Evropské unie, aby je Washington nemohl perzekuovat za porušení íránských sankcí. Spojenci USA museli vynaložit obrovské úsilí na to, aby si udrželi své vlastní smluvní závazky vůči Íránu a nebyli pokutováni za to, že vzdorovali americkému prezidentovi, píše Juan Cole.