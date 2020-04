Bolsonarovo "řešení" pandemie COVID-19: Celonárodní půst k boží potěše

3. 4. 2020 / Fabiano Golgo

Brazilský Kongres obdržel řadu oficiálních žádostí o zahájení procesu impeachmentu Jaira Bolsonara, v důsledku toho, že se protiví krizovým zákonům. Předseda Kongresu dal najevo, že jestliže Bolsonaro propustí ministra zdravotnictví, hlavního koordinátora akcí proti pandemii, bude následovat impeachment. Bolsonaro řekl v rozhlasovém rozhovoru, že ministra zdravotnictví nevyhodil jen v důsledku této hrozby. A dodal, že není moudré vyhodit během války generála, ale že on, Bolsonaro, je prezident a že ministra odvolá, pokud se dál bude snažit "být populárnější, než jsem já".







Během skoro celého interview útočil Bolsonaro na guvernéra města São Paulo, João Dóriu Jr., jehož řešení krize se stalo příkladem pro všech 26 ostatních guvernérů a který se stal v očích národa neoficiálním předákem při řešení této krize. Bolsonaro si stěžoval, že "Dória dělá celé toto divadýlko jen proto, aby mě připravil o mou funkci". Na dotaz, zda by se Bolsonaro pokusil v případě svého impeachmentu o vojenský puč, se Bolsonaro zasmál a řekl: "Kdybych to zamýšlel, myslíte si, že bych vám to řekl? Tak blbý nejsem."

Během rozhlasového interview apeloval Bolsonaro na obyvatelstvo, aby vyšlo do ulic a ukázalo guvernérům jednotlivých brazilských států, že koronavirová krize je fake news, lži, které záměrně šíří televizní stanice a noviny s cílem svrhnout jeho vládu a vytvořit levicovou diktaturu venezuelského stylu.Soudci Nejvyššího soudu učinili mimořádný krok a vydali varování, že propagandistické video, které vydala prezidentova vláda, na němž se o existenci koronarovirové krize pochybuje, je neústavní. Bolsonaro sdílel toto video s 50 miliony svých sledovatelů. Mezitím Twitter, Facebook a Instagram odstranily video, které Bolsonaro sdílel a na němž se druží s obyvateli ve čtvrti, kde žije nižší třída. Těmi scénami byly jasně porušeny zákony o sociálním distancování a Bolsonaro byl sám mezi pachateli tohoto protizákonného činu.Po dobu celých posledních dvanácti dní každý večer o půl deváté protestují miliony Brazilců u svých oken, mlátí do hrnců. Navzdory této explozi opozice od jeho středostavovských voličů, v důsledku Bolsonarova popírání planetární krize, Bolsonaro je i nadále vzdorný.I když Bolsonaro požaduje znovuotevření podniků a argumentuje, že miliony Brazilců si kupují jídlo za peníze, které vydělají ten den, Bolsonaro odmítá podepsat dekret parlamentu, který by každému Brazilci poskytl 600 brazilských reaiů (méně než 3000 českých korun). Lidé hladovějí, ale Bolsonaro odmítá podepsat dekret, který by lidem aspoň minimálně pomohl. Není divu, že časopisnazval brazilského prezidenta BolsoNERO.