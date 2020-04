Pueyo: Paradoxně, dodržování přísných karanténních opatření ekonomiku posílí, jejich zrušení ji ochromí

6. 4. 2020 / Jan Čulík

V článku Puyeo poukazuje na to, že prvotními obětmi koronavirové epidemie v USA byli voliči či členové Demokratické strany, kteří jsou častěji obyvateli kosmopolitních velkých měst a více cestují, avšak pandemie se nyní šíří i do venkovských států mezi Republikány, kteří jsou starší, a tak jich zemře daleko víc. Jak američtí Demokraté, tak Republikáni, mají zájem na potlačení této epidemie.Někteří politikové váhají se zaváděním přísných karanténních opatření, protože se obávají, že to drasticky poškodí ekonomiku.Jenže, argumentuje Puyeo, je levnější pandemii potlačit než ji nechat volně proběhnout. Americká studie, která vyšla koncem března, zkoumala důsledku pandemie španělské chřipky v USA v roce 1918. Zjistila, že pandemie vedla k poklesu HDP o 18 procent. Studie také zjistila, že americká města, která zavedla rychle přísná karanténní opatření, nedopadla ekonomicky hůře než ta, která je nezavedla, a po ukončení pandemie začala ekonomicky růst rychleji než města, která přísná karanténní opatření z obav před poškozením ekonomiky nezavedla.Čím více lidí zemřelo, protože nebylo zavedeno sociální distancování, tím slabší byla ekonomika po ukončení pandemie. Platilo to nejen pro délku doby, po kterou byla karanténní opatření v platnosti, ale i pro to, jak rychle byla na začátku pandemie tato opatření zavedena. Platilo to nejen pro pracovní síly, ovlivnilo to stejným způsobem i ostatní hospodářské indikátory, jako například růst hodnoty výroby a růst národního bankovního kapitálu.Čím přísnější byla opatření sociálního distancování, tím lepší to bylo pro ekonomiku.Z analýzy světových burz reagujících na koronavirovou epidemii v Číně vyplává, že na zavedení přísných karanténních opatření v provincii Hubei reagovaly mezinárodní trhy pozitivně.Problémem je, že velký počet hromadných úmrtí, které by zasáhly ekonomiku, pokud by nebyla zavedena přísná karanténní opatření, má obrovskou finanční cenu.Kompletní článek v angličtině ZDE