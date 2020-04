Ylva Johanssonová: EU musí udělat vše, aby zabránila epidemii v uprchlických táborech

8. 4. 2020

Evropská komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová bije na poplach kvůli potenciální epidemii koronaviru v jednom z přeplněných řeckých táborů pro migranty. Podle ní je tomu třeba zabránit za každou cenu.

Řecko uvalilo karanténu na tábor pro migranty poté, co 20 žadatelů o azyl bylo pozitivně testováno na koronavirus.

Všechny tábory jsou přeplněné, takže se Deutsche Welle zeptala Johanssonové, jejíž portfolio zahrnuje migraci, co by EU udělala, pokud se choroba COVID-19 rozšíří do přelidněných táborů.

Ylva Johanssonová: Musíme se tomu vyhnout. Musíme udělat vše, abychom se této krizi vyhnuli. Proto nyní spolu s řeckými úřady velmi tvrdě pracujeme na plánu nouzové reakce. A ten je nyní uplatňován. Co bychom nyní měli udělat je okamžitě evakuovat nejzranitelnější jednotlivce z těchto táborů, aby mohli být zabezpečeni v hotelových pokojích nebo apartmánech a nebyli zasaženi, pokud se v těchto táborech rozšíří virus. A také podpořit tábory zdravotnickým vybavením, zdravotnickým personálem a dalšími opatřeními, která nyní zpřístupňujeme řeckým úřadům a pro Mezinárodní organizaci pro migraci, UNHCR, s nimiž na řešení této situace úzce spolupracujeme."

Podrobnosti v angličtině: ZDE