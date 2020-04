Všemohoucí Bůh v Getsemanské zahradě

K Zelenému čtvrtku

9. 4. 2020 / Boris Cvek

on odhodil ty peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se.“ (Matouš 27,3-5)

Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev! Ale oni odpověděli: Co je nám po tom? To je tvoje věc. A

Abych se ale z velkopátečních událostí vrátil k Zelenému čtvrtku, protože tady na tom místě je to třeba, musíme si připomenout, že Ježíše opustili v Getsemanskézahradě všichni učedníci. Petr ho pak třikrát zapřel. Neoběsil se, ale hořce se rozplakal. Hořce plakal určitě také Jidáš. Všichni učedníci potřebovali odpuštění. Všichni lidé potřebují odpuštění.

N

ejjasněji to chápal „apoštol nedochůdče“, Pavel z Tarsu, který nejprve pronásledoval křesťany,

teprve pak se stal apoštolem. Ne svou zásluhou.





V křesťanství není možné počítat zásluhy. Ale ani viny. Klíč k tomuto mystériu je patrný právě v

událostech Zeleného čtvrtku, v Getsemanské zahradě. Ježíš, vtělený Bůh, zde v krutém duševním

zápase přijímá to, že bude umučen. Kdybychom mohli počítat zásluhy a viny, nepotřebujeme tuto

jeho oběť. Prostě z Boha uděláme kalkulačku, která musí jednat podle toho, co musí vypočítat. A z

víry je kšeft: čím více zásluh, tím větší prospěch, a naopak. V takovém světě by pro hořce plačícího

Petra ani Jidáše, ani pro Pavla pronásledovatele křesťanů, nebylo naděje.





V Getsemanské zahradě Bůh celý ten kšeft popírá a ukazuje se jako Bůh. Suverénní, všemocný

Bůh, který trhá všechno účetnictví, aby za hřích světa zaplatil svým umučením. Hřích a hrůza jsou,

to není popřeno. Není to hra na to, že se nic nestalo, že všechno je v pořádku. Jidáš zradil, Petr

zapřel, Pavel pronásledoval. Ale místo kalkulačky, která trestá, je tu živý Bůh, který odpouští tím,

že bere trest na sebe. Zároveň nepopírá hrůznost světa, ale zvedá ji do výšin svého kříže, v níž je

před naši tvář postaveno všechno utrpení všech, kdo kdy trpěli, obětí i vrahů, všech, utrpení, které

nesmí být nikdy zapomenuto. Utrpení miliard bytostí. A zároveň odpouští všechno a dává život

věčný.





A proč suverénní a všemocný Bůh tak trpí? Proč prosí svého Otce o to, aby ho zbavil umučení na

kříži? Když si představujeme pozemsky všemocnost, nemáme na mysli, že by někdo byl tak mocný,

že se stane ubožákem, kterého všichni nenávidí a nakonec ho umučí. K tomu ostatně není třeba

žádné zvláštní moci, jak ji pozemsky chápeme. Takhle si suverénního člověka nepředstavujeme.





Ale Bůh, který je Láska, a nikoli kalkulačka, je právě v tomhle všemocný a suverénní. Stejně jako

je všemocná a suverénní láska matky, která se obětuje pro své dítě.