Normalizace 3.0 po koronaviru: Nejbohatší budou bohatší a chudší budou chudší

Toto převzetí spočívalo ve vypuzení bývalých majitelů v čele s Janem Bočkem kombinací metod příslibu nového úvěru ze Citibank, později soudem zastaveného obvinění vedení Kosteleckých uzenin ze strany finanční kriminální policie, či využívání interních informací z České konsolidační agentury Andrejem Babišem (více ZDE, či ZDE).

Nesrovnatelně silnějším a ještě nečekanějším impulsem než byl pád IPB, impulsem, který dostane mnoho českých podniků do problémů, jsou opatření související se zamezením šíření dopadů pandemie koronaviru.

Připočtěme k tomu, že namísto toho, aby se vláda snažila maximálně udržet a navýšit výrobu zdravotnického materiálu v českých podnicích a už teď se připravovat na úplně jinou ekonomickou realitu než jakou zná z éry globalizace před koronavirem, dává přednost rychlému nákupu z Číny (tedy země se zřejmě největšími výrobními kapacitami před-koronavirové éry globalizace), na kterém se zviditelňuje Smíšená Česko-čínská komora, nebo formou daru Home Credit skupiny PPF (ZDE, ZDE, či ZDE).

Ať už formou propagace svých společenských zájmů, přirozené povinnosti pomáhat, či roli prostředníků na čínském trhu, kde podle vlastních slov využívají svých kontaktů a schopností pohybovat se na náročném trhu, tam všude převládá aspekt nezištné pomoci ve prospěch občanů České republiky, případně efektivnosti čínského řízení v porovnání s EU (např. ZDE).

Tezi vlády, že toto je cesta, kterou se země uprostřed pandemie musí vydat, nedávno podpořil Miloš Zeman v rozsáhlém rozhovoru ne pro veřejnoprávní televizi, ale pro televizi Blesk.cz se skupiny CNC miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče (ZDE). Stejného Patrika Tkáče, který se sám propaguje jako čelný slovenský mecenáš schopný zprostředkovat čínskou pomoc (ZDE).

Jinými slovy, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se vláda alespoň snažila chystat účinná opatření pro stabilizaci ekonomických šoků, které neskončí samotným uvolněn ím karantény. Mnohem pravděpodobnější je, že české hospodářství, stejně jako celý svět, vejde do období dlouhodobých změn. Opravdu nelze očekávat, že chování spotřebitelů, a s tím provázanými vztahy mezinárodního obchodu, se jako mávnutím kouzelného proutku vrátí do éry před koronavirem (výstižně o „nové normě po Covidu-19“ hovoří například Ian Bremmer ZDE).

ČR je ale zemí s mimořádně bohatou nejužší vrstvou společnosti. Tedy se skupinkou miliardářů, jejichž majetek nejenom že Covid-19 zasáhne minimálně (na rozdíl od statisíců dalších spoluobčanů), ale s ohledem na jejich minulost se Covid-19 stane spíš příležitostí pro rozšíření stávajících majetků.

Stačí porovnat rozměry mediální propagace této skupinky skutečných vládců ČR a jejich čínské cesty pro pomoc během března s realitou: vláda za stejné období nebyla schopna udělat pro živnostníky vůbec nic, kromě odložení splatnosti povinných záloh na sociálním a zdravotním pojištění. Naprosto namístě je označení této vlády jako vlády šmejdů, které použil odborový předák Josef Středula během rozhovoru o alibistickém utíkání vlády před zodpovědností (ZDE).

Velká část české populace se tak může brzy ocitnout „ve válce“ o vlastní existenci stejně jako mnoho malých a středně velkých podniků. Země jako z partesu nachystaná na půjčky, či na vstup silných finančních partnerů.

Kromě Číny jsou na scéně dnešní ČR všichni vítězové polistopadové éry, kteří dobře pamatují IPB (Miloš Zeman, Andrej Babiš i PPF), a kterým insolvenční řízení a restrukturalizace majetku zasažených insolvenčními řízeními není cizí (ZDE, ZDE).

Je možné domnívat se, že z této krize nevzejdou silnější?