Rusko na pokraji spotřebitelské katastrofy

8. 4. 2020

Za pouhý měsíc ztratí ruská ekonomika bilion rublů kvůli "strmému pádu" výdajů obyvatelstva, upozorňuje Anastasia Baškatovová.

Během nepracovního dubna může HDP Ruska klesnout o zhruba bilion rublů - jen v důsledku poklesu vnitřní poptávky. Během prvního nepracovního týdne, od 30. března do 5. dubna, výdaje obyvatel za zboží a služby v mezitýdenním srovnání klesly o více jak 21 %. Takové je počáteční hodnocení, které se může zhoršit na 25 %.

U všeho, co se netýká jídla, léků, alkoholu a digitálního zboží, spadla poptávka prakticky k nule. Informuje o tom monitoring laboratoře SberDannye. Dotázaní experti se domnívají, že takový propad představuje pouhý počátek.

Autoři monitoringu upřesňují, že jejich hodnocení se může zhoršit: "Na začátku měsíce došlo k nárůstu podílu bezhotovostního obratu na nákladech Rusů, což je pro duben netradiční. Podle výsledků z jednoho týdne je obtížné provést adekvátní korekci. Předpokládáme, že ve srovnání s rokem 2019 půjde o snížení poptávky o čtvrtinu."

"Jestli stávající úroveň poptávky zůstane zachována do konce měsíce, odpovídá to přímému propadu HDP o 900-950 miliard rublů (0,9 % ročního objemu). S ohledem na to, že karanténa pravděpodobně zůstane zachována do května, základní rizika daného hodnocení se týkají snižování," uvedla laboratoř. Analytikové upřesnili, že hodnocení ztrát na HDP je konzervativní a nezohledňuje specifika metodologie systému národního účetnictví.

Podrobnosti v ruštině: ZDE