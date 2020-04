Koronavirus: Stačí čtrnáctidenní karanténa?

7. 4. 2020





Po mnoho týdnu doporučuje Světová zdravotnická organizace, že zatímco polovina lidí nakažených koronavirem onemocní do pěti dnů, doporučují karanténu 14 dnů, aby se zabránilo šíření COVIDU-19. Toto čtrnáctidenní období karantény bylo extrapolováno z analýzy zveřejněné v lednu založené na testování malého vzorku pacientů v čínském Wuchanu, z níž vyplývalo, že u 95 procent pacientů se projeví příznaky do 12 a půl dne.



Avšak nové studie naznačují, že u některých lidí to trvá daleko déle, než se objeví příznaky. Někteří experti požadují delší karanténu, zejména v zemích, kde se netestuje větší počet obyvatelstva.

Tým vědců z pěti univerzit z Číny a z Kanady zveřejnil v polovině března studii, která zjistila, že téměř každý osmý pacient má inkubační dobu delší než 14 dní. Tým zjistil, že z 2015 případů koronaviru, studovaných v Číně, vzorku pacientů, mezi nimiž bylo téměř 100 dětí, mělo inkubační dobu delší než 14 dní doporučovaných Světovou zdravotnickou organizací 233 pacientů, tedy téměř 12 procent. Inkubační období, které zaznamenali, bylo od 0 do 33 dnů.Tato nová studie zjistila, že medián inkubační doby byl sedm dní pro dospělé a devět dní pro děti, daleko delší doba než původní inkubační doba 5,2 dnů z Wuchanu.Vědci z John Hopkins Bloomberg School of Public Health a dvou dalších univerzit analyzovali 181 případů COVIDU-19 v 25 zemích od začátku ledna do konce února. Zjistili, že u 97,5 procent lidí se objevily příznaky do 11,5 dnů po infekci. Avšak vědci extrapolovali, že na každých 10 000 nakažených jednotlivců bude existovat 101 jedinců, u kterých se příznaky objeví až po čtrnáctidenní karanténě. U jednoho sedmdesátiletého muže z čínské provincie Hubei se projevily příznaky až 27 dní po nákaze.Další otázkou je, dokdy je pacient po ukončení choroby nakažlivý. Jak dlouho by měl pacient být izolován poté, co u něho zmizí příznaky? Světová zdravotnická organizace doporučuje 14 dní. Z nedávných studií z Číny a z Evropy vyplývá, že lidé šíří virus ještě dost dlouho poté, co se uzdravili. Časopiszkoumal 137 pacientů v nemocnici ve Wuchanu a vědci zjistili, že se od nich virus šířil v mediánu 20 dnů poté, co se nakazili. Znamená to, že polovina z nich byla nakažlivá ještě déle - jeden z nich po 37 dnů.Většina těchto vědeckých článků byla zveřejněna spěšně, bez běžné vědecké recenze nezávislými odborníky.Podrobnosti v angličtině ZDE