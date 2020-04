Brazilský prezident žádá obyvatelstvo, aby nerespektovalo zákony ukládající koronavirovou karanténu

10. 4. 2020 / Fabiano Golgo





Populistický ultrapravicový prezident Jair Bolsonaro znovu vystoupil v médiích. Donutil je, aby jeho projev odvysílaly podle zákona vytvořeného za vojenské diktatury. Ten zákon umožňuje vládě, aby vyžadovalo to, čemu se v Brazílii říká celostátní uvěznění médií, což znamená, že všechny rozhlasové a televizní stanice v zemi jsou donuceny projev odvysílat. Ve svém projevu se Bolsonaro znovu protivil všem guvernérům, primátorům, svým vlastním ministrům a 76 procentům brazilského obyvatelstva. Ti všichni obhajují sociální distancování jako nutné opatření v boji proti pandemii COVID-19. Brazilský prezident požadoval, aby občané zákony o karanténě ignorovali a vrátili se do práce.

Během jeho projevu znovu protestovaly miliony Brazilců už patnáctý den u svých oken mlácením do hrnců a pánví.















Avšak Bolsonaro pokračuje se silnou podporou 24 procent voličů, kteří mu přezdívají "Mýtus". Sází na to, že mu lidé budou vděčni, že byl jediným hlasem, který zachránit ekonomiku před krachem. Ve svém projevu varoval, že za všechny hospodářské problémy, které nyní vzniknou, ponesou odpovědnost všichni guvernéři a primátoři, a že on sám za poškození ekonomické situace obyvatelstva nenese žádnou odpovědnost. Je to Bolsonarova strategie pro znovuzvolení - usiluje o to svalit nevyhnutelný krach hospodářství na všechny ostatní politiky.

Bolsonaro se také opičil po Donaldu Trumpovi v tom, že propagoval hydrochlorochin jako "zázračný lék" proti koronaviru. Dodal, že hovořil s indickým prezidentem Narendrou Modim, který přislíbil poslat do Brazílie miliony dávek tohoto léku, aby se Brazilci mohli sami vyléčit. Jen o několik minut předtím varoval brazilský ministr zdravotnictví, že hydrochlorochin není univerzálním lékem, jehož by se dalo použít pro každého pacienta, jak tvrdí Bolsonaro. Varoval, že je zapotřebí přesného, správného dávkování a kombinace s jinými léky, jako jsou kortikoidy a antiretrovirální léky.V důsledku trvalé Bolsonarovy propagandy ve prospěch hydrochlorochinu zmizel lék z lékáren a nemocnic, což vyvolalo fatální problémy pro osoby nakažené malárií a trpící lupisem a artritidou. Minulý týden také zemřela postarší dvojice manželů, poté, co si doma sami vzali hydrochlorochin s tím, že je to ochrání před nákazou.V televizním interview o dvě hodiny předtím řekl také Bolsonaro, že každý rok, jehož se dožijeme nad sedmdesátku, je zisk, profit, dar, takže ti, kteří zemřou na koronavirus, si už odžili to nejlepší ze svého života. Skončil rozhovor tím, že poslal moderátorovi "heterosexuální objetí".Bolsonaro ukončil svůj projev citátem z bible: "Následujme Jana 8.32: "Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."