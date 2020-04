Trump odebral financování Světové zdravotnické organizaci

Světová zdravotnická organizace je kritizována za tweet ze 14. ledna, o němž se Trump zmiňuje, který poukázal na to, že předběžné vyšetřování čínských činitelů nenalezlo důkazy o nákazu koronavirem mezi lidmi. Avšak 30. ledna vyhlásila Světová zdravotnická organizace koronavirus "nouzovou situací v oblastni veřejného zdraví" a 11, března ohlásila, že vznikla pandemie, poté, co četné země - včetně USA a Británie - ignorovaly její doporučení a varování. Generální ředitel Světové zdravotnické organizce Tedros Adhanom Ghebreyesus hovořil o "alarmující míře nečinnosti" v mnoha zemích.



Světové zdravotrnick organizaci byla odebrána moc i zdroje, varuje Richard Horton, šéfredaktor vlivného lékařského časopisu The Lancet. "Její koordinační autorita a schonosti jsou slabé. Její schopnost řídit mezinárodní reakci na život ohrožující epidemii neexistuje."



Trumpova vláda a sám Trump opakovaně pandemii bagatelizoval - zavádějícím způsobem ji srovnával s chřipkou a sděloval svým stoupencům, že je to hoax. Když 31. ledna oznámil omezení cestování z Číny, neomezil cestování Američanů z Číny. Bylo to v době, když už většina mezinárodních aerolinií zastavila lety z Číny. Koncem února Trump tvrdil, že hrozba Američanům "zůstává velmi nízká". Předpověděl, že poté, co bylo v USA diagnostikováno jen 15 případů, klesne to "za několik dní" na nulu.



- Počet mrtvých na koronavirus v USA dosáhl 25 239. 592 743 lidí bylo oficiálně registrováno jako nakažených. Asi 40 procent mrtvých zemřelo v New Yorku. Itálie má druhý nbejvětší počet mrtvých, 21 067, Španělsko má 18 065 mrtvých.



- V důsledku koronarové epidemie zřejmě poklesne britský HDP o 35 procent a nezaměstnanost stoupne o 2 miliony osob, konstatuje vládní Office for Budget Responsibility.



- Britský statistický úřad uvádí, že v týdnu do 3. dubna zemřelo v Británii o 6000 lidí víc, než je průměr za posledních pět let.