Další pandemie by mohla být ukryta v arktickém permafrostu

16. 4. 2020

Globální oteplování by mohlo odhalit starodávné mikroby. Budeme stejně nepřipraveni, jako jsme byli v případě pro koronaviru?

V létě 2016 se Evropou přehnala vlna veder, která na severu vedla k rozmrazování permafrostu. V arktické půdě na Sibiři se začaly míchat bakterie. Šlo o antrax. Zmrzlá půda odkryla mršiny sobů, které zde ležely od roku 1941. Spóry antraxu na mršinách se dostaly do horní vrstvy půdy a do vodního zdroje nacházejícího se poblíž. Poté se zachytily na tělech tisíců migrujících sobů pasoucích se v této oblasti. Více než dva tisíce sobů se brzy nakazily smrtící bakterií. Posléze se tyto bakterie dostaly ke kočovnému národu Nenetů, který se živí sobím masem. Do konce srpna téhož roku zemřel 12letý chlapec a nejméně 115 dalších osob muselo být hospitalizováno.