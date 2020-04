Blbí Američané v Michiganu se srocují a demonstrují proti karanténě

Průběžné zpravodajství:

16. 4. 2020

- Trump pohrozil, že suspenduje obě komory amerického Kongresu, protože "blokují" jeho schopnost jmenovat soudce a další činitele. Že mu prý Senát neschválil 129 jmenování, zejména jeho člověka pro Radu pro zahraniční vysílání, protože, tvrdil Trump, "to, co vysílá Hlas Ameriky, je hnus". "Říkají hnusné věci o naší zemí." Žádný americký prezident to dosud nikdy neudělal. Americký Nejvyšší soud rozhodl jednohlasně, že prezident nemůže jmenovat své lidi bez souhlasu Senátu, pokud není Senát na prázdninách a nemůže fungovat.

- Kalifornie vytvořila finanční fond na podporu nezdokumentovaným migrantům v částce 125 milionů dolarů.- 113 poslanců amerického Kongresu požaduje, aby nebyly v USA suspendovány základní služby - dodávka vody, plynu, elektřiny a připojení na internetu.- Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že doufá, že pět permanentních členů Rady bezpečnosti OSN podpoří apel generálního tajemníka OSN o zavedení příměří ve všech světových válkách, aby se lidi mohli soustředit na boj proti pandemii.- V Irsku bylo uzamčení země prodlouženo o další tři týdny.- V Brazílii čeká více než 90 000 vzorků na testy koronaviru, ale laboratoře jsou v nečinnosti, protože nemají potřebné reagenty.- Ředitelé podniků v EU, kteří dostanou v pandemii finanční podporu, nesmějí dostat prémie, rozhodla EU. Do 31. 12. 2020 to platí i pro Británii. V Británii dostal velkou finanční podporu od státu supermarket Tesco a okamžitě poté vydal svým akcionářům prémie právě v hodnotě té státní finanční podpory.- Spojené státy zaznamenaly nových 26 385 případů nákazy. Celkem je v USA oficiálně registrováno 605 390 případů nákazy. Počet mrtvých stoupl o 2330 na 24 582.- Globální počet nakažených je více než 2 miliony. Celkem zemřelo nejméně 130 528 lidí.- Ministři financí skupiny G20 souhlasili, že budou suspendovat splátky dluhů chudých zemí, a to od 1. května 2020 do konce prosince 2020.- Počet mrtvých v britských nemocnicích stoupl o 761, celkem v britských nemocnicích zemřelo na koronavirus 12 868 osob.- New York City výrazně opravil počet mrtvých na více než 10 000.- V Itálii zemřelo dalších 578 lidí. Celkový počet mrtvých v Itálii je 21 645.- Regulační úřad lékařství Evropské unie odhaduje, že to bude trvat rok, než bude k dispozici vakcína.