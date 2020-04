Koronavirus: Sociální distancování se bude muset dodržovat nejméně do roku 2022, varují experti

15. 4. 2020





Vědci varují, že jednorázové uzamčení země pandemii nezvládne



Prostorové distancování bude muset být přetržitě praktikováno až do roku 2020, upozorňují vědci v analýze, která předpovídá, že k návratům epidemií COVIDU-19 bude zřejmě docházet po mnoho let.



Vědecký článek, publikovaný v časopise Science, dochází k závěru, že jednorázové uzamčení země nebude stačit k zvládnutí pandemie a že sekundární kulminace pandemie mohou být bez pokračujících omezení silnější než nynější pandemie.

Jeden scénář předpovídá, že by k obnovování epidemie mohlo docházet až do roku 2025, pokud mezitím nevznikne vakcína či efektivní lék.Mark Lipsitch, profesor epidemiologie na Harvardu a spoluautor této studie uvedl: "Infekce se šíří, když existují dvě věci: nakažení lidé a lidé, které lze nakazit. A pokud nevznikne nějaká obrovská stádní imunita, existuje stále drtivá většina obyvatelstva, kterou je možno nakazit. Předpovídat konec této pandemie na léto roku 2020 není slučitelné s tím, co víme o šíření infekcí."Skutečnost, že bude zřejmě nutno znovu zavádět na určitá období fyzické distancování mezi lidmi, vyvolává otázky, co se bude dělat s vysoce rizikovými skupinami, lidmi staršími 70 let a osobami s poškozeným imunitním systémem. Vážné zdravotní riziko infekce pro některé lidi potrvá, dokud nevznikne vakcína či lék.Celkový počet nákaz během nadcházejících pěti let a míra požadovaného distancování budou záviset na celkové míře nákazy ve společnostech během tohoto období a na tom, zda nakažení jedinci získají imunitu a pokud ano, na jak dlouho. Autoři varují, že tyto věci jsou zcela neznámé a že přesně předpovědět dynamiku nákazy do budoucnosti je nemožné.Pokud bude imunita trvalá, COVID-19 by mohl zmizet po dobu pěti nebo více let poté, co se poprvé objevil, argumentuje vědecký článek. Pokud lidé získají imunitu přibližně na rok, jak je tomu u některých jiných kolujících koronavirů, znamenalo by to, že se epidemie koronaviru bude vracet každý další rok."Rozumným odhadem je, že by se lidé před infekcí mohli částečně ochránit tak na velkou část roku. Anebo, pokud to dobře dopadne, na několik let. Je to v tuto chvíli zcela spekulativní."Ze všech scénářů však vyplývá, že pokud by se státy omezily jen na krátkodobé jednorázové uzamčení země, epidemie so po jeho zrušení obnoví.Důležité budou serologické studie, zjišťující, zda obyvatelstvo má ochranné protilátky, a zda tedy mají dlouhodobější imunitu.Jiné vědecké týmy zjistily, že se imunita u různých lidí liší. Ti, u kterých měla nákaza jen mírný průběh, získávají daleko slabší imunitu.Profesorka Marion Koopmansová z univerzity v Rotterdamu konstatovala, že trvalá a úplná ochrana by pro virus postihující dýchací cesty byla nezvyklá. Vědci doufají, že u lidí, kteří už virem bylo nakaženi, by byl další průběh nemoci mírnější.Podrobnosti v angličtině ZDE