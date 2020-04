Sunday Times: Lenost a nekompetentnost Borise Johnsona způsobila úmrtí tisíců lidí

19. 4. 2020



Pod názvem "Koronavirus: 38 dní, kdy Británie somnambulně odkráčela do katastrofy" publikoval v neděli týdeník Sunday Times sžíravou investigaci, podle níž absolutní lenost a nekompetentnost Borise Johnsona jako premiéra způsobila nynější koronavirovou katastrofu.



Boris Johnson se vyhnul účasti při pěti (!) následných jednáních britského krizového vládního výboru COBRA ohledně koronaviru, apely, aby stát objednal ochranné prostředky pro zdravotníky byly ignorovány a varování vědců, že hrozí katastrofa, vládnoucí politikové také ignorovali. Selhání Johnsonovy vlády v únoru 2020 zřejmě stálo tisíce životů.



24. ledna 2020 oznámil Johnsonův ministr zdravotnictví Matt Hancock, že hrozba koronaviru je "nízká". Navzdory tomu, že téhož dne publikoval lékařský časopisalarmující studii čínských lékařů, kteří varovali, že letální potenciál koronaviru je srovnatelný s pandemií z roku 1918, která usmrtila 50 milionů lidí.Boris Johnson se toho dne jednání krizového výboru COBRA britské vlády neúčastnil. Našel si ale čas na to, aby se účastnil oslavy čínského Nového roku. Triumfálně finalizoval dohodu o brexitu.Johnson se posléze vyhnul dalším čtyřem jednáním krizového výboru COBRA. Británie byla postižena bezprecedentními záplavami, Johnson zaplavené oblasti nenavštívil. Dokončil odchod Británie z EU, provedl restrukturalizaci své vlády a odjel do venkovského sídla v Cheveningu, kde se svou těhotnou milenkou strávil dva týdny.Až o pět týdnů později - 2. března - se Johnson konečně účastnil jednání krizového výboru COBRA. Tou dobou bylo pozdě. Virus se už rozšířil na britských letištích, v britských vlacích a v britských domácnostech.Jak řekl listujeden vysoký poradce z Downing Street:"Nemůžete vést válku, když je premiér pryč. A Boris prostě nepředsedal žádným jednáním, žádným schůzím. Má rád své dovolené na venkově. Nepracoval o víkendech. Bylo to jako pracovat pro staromódního ředitele nějakého komunálního úřadu před dvaceti lety. Boris prostě nedělal žádné urgentní plánování. Bylo to přesně tak, jak se lidé obávali, že to bude."Vědci už v lednu a v únoru varovali, že se blíží katastrofa. Vláda je zcela ignorovala. Neobjednala zásoby ochranných prostředků. Boris Johnson se slunil s milenkou na karibském ostrově Mustique, když 31. prosince 2019 Čína poprvé informovala Světovou zdravotnickou organizaci, že ve Wuchanu bylo zaznamenáno několik případů neobvyklého zápalu plic.Britští akademici varovali před pandemií už v lednu 2020. Devi Sridhar, profesorka globálního veřejného zdraví na Edinburské univerzitě, požadovala rychlé akce na obranu proti koronaviru už 16. ledna 2020.Bylo zjištěno, že nový koronavirus má neobvykle vysokou nakažlivost, až 3.0, což znamenalo, že každá nakažená osoba typicky nakazí tři další lidi.Profesor Neil Ferguson z Imperial College v Londýně vypracoval odhad, podle něhož byla nakažlivost COVIDU-19 2,6 až 3,5. Poslal to jednání COBRA britské vlády už 24. ledna. Španělská chřipka r. 1918, při níž zahynylo 50 milionů lidí, měla nakažlivost 2.0 až 3.0, takže Fergusonův odhad byl šokující.Další šokující informace ve Fergusonově zprávě byla, že je nutno snížit nakažlivost o 60 procent - což znamenalo zastavit kontakty mezi lidmi. Znamenalo to uzamčení země a ochromení ekonomiky, kterou už paralyzoval brexit. Pro vládu to bylo v té chvíli nemyslitelné.Rostoucí znepokojení mezi vědci politikové ignorovali.Studie ze Southampton University prokázala, že 190 000 lidí přiletělo od ledna do března do Británie z Wuchanu. Vědci odhadli, že 1900 těchto cestujících bylo nakaženo koronavirem, takže se Británie musela stát ohniskem pandemie.Poslední vládní cvičení pro možnou pandemii se v Británii konalo r. 2016. Předpovědělo, že se v případě pandemie zdravotnictví rozloží a poukázalo na dlouhý seznam nedostatků - naprosto přesně předpovědělo, že bude nedostatek ventilátorů a ochranných prostředků pro zdravotníky. Seznam doporučení, co se má dělat, však nebyl nikdy realizován. Vláda se připravovala na brexit bez dohody a nic jiného nedělala.V únoru 2020 britské vládní úřady neudělaly nic. Měly například předběžně varovat firmy, že může dojít k uzamčení země, aby se na to podniky začaly nouzově připravovat.Přestože Británie měla náskok v testování na infekce, vláda toho nevyužila. Chybně totiž usoudila, že COVID-19 je vlastně jen taková nějaká chřipka a že bude stačit postupně vzniklá "imunita stáda". Jedním z opravdu velkých skandálů bylo, že velká kapacita soukromých britských laboratoří dělat masové testování obyvatelstva nebyla v oněch klíčových týdnech v únoru využita.Británie neměla zásoby ochranných prostředků pro zdravotníky. Spoléhala na jejich dodání podle smluv "just-in-time", na poslední chvíli. Jakmile se začala ale na poslední chvíli obracet na své dodavatele, kteří byli především v Číně, ukázalo se, že poptávka po ochranných prostředcích je tak obrovská, že čínské firmy nejsou schopny splnit britské zakázky. Na britské firmy se vláda neobrátila.Ke konci druhého týdne v únoru šel 13. února Boris Johnson na dovolenou. Byl mimo Downing Street, v Cheveningu s milenkou Symondsovou po 12 dnů. Měl rodinné problémy. Velmi špatné vztahy se svými dětmi od doby, kdy opustil svou manželku Marina Wheelerovou a krize s jeho dětmi se prohloubila, když vyšlo najevo, že Wheelerová byla diagnostikována, že má rakovinu.Poté, co Johnson odjel na venkov, sílilo vážné znepokojení mezi vědci. Sir Jeremy Farrar, odborník na infekční choroby a klíčový poradce vlády. řekl v rozhovoru pro BBC: "Myslím, že od začátku února, ne-li od konce ledna, bylo zjevné, že tato infekce bude velmi vážná, zcela bezprecedentní."Peter Openshaw, profesor experimentálního lékařství na Imperial College, varoval, že pokud se proti pandemii nebude nic podnikat, bude nakaženo 60 procent světového obyvatelsetva a v Británii zemře 400 000 lidí.Johnson se účastnil prvního jednání vládní krizové skupiny COBRA až 2. března. V Británii do nynějška zemřelo 50 zdravotníků, více než 100 000 lidí bylo nakaženo a 15 000 lidí zemřelo.Kompletní článek v angličtině (placený přístup) ZDE