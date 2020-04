Je virus na mých šatech? Na mých botech? V mých vlasech? V mých novinách?

21. 4. 2020





Deník New York Times se zeptal na řadu těchto otázek odborníků na choroby, vědců specializujících se na aerosoly a mikrobiologů:



1. Měl bych se převléknout a osprchovat, když přijdu z obchodu s potravinami?



Experti souhlasí, že pro většinu z nás, kteří jen občas jdou do obchodu pro potraviny, není zapotřebí se po návratu domů převlékat a sprchovat. Musíte si ale vždycky po návratu umýt ruce. I když je pravda, že kýchnutí či kašel od nakažené osoby způsobí, že vzduchem proletí virové kapénky, většina z nich spadne na zem.

Ze studií vyplývá, že se malé virové částice dokáží vznášet ve vzduchu asi půl hodiny, ale neshlukují se jako komáři a je velmi nepravděpodobné, že by narazily do vašeho oděvu. "Kapénka, která je dost malá na to, aby se dokázala v mírném pohybu vznášet ve vzduchu, se v důsledku aerodynamiky neusadí na šatech," vysvětluje Linsey Marr, odborník na aerosoly na Virginia Tech. "Ty kapénky jsou dostatečně malé natolik, aby se pohybovaly vzduchem kolem vašeho těla a kolem vašich oděvů. Nejlépe to lze popsat tím, že ty kapénky sledují proudy vzduchu kolem osoby, protože se pohybujeme relativně pomalu. Podobně jako malý hmyz a částice prachu se při pomalé rychlosti pohybují po proudnicích kolem automobilu, narazí do předního skla teprve, když se auto rozjede rychle. Lidé se obyčejně nepohybují dost rychle. Jak se pohybujeme, vytlačujeme vzduch z cesty a většina kapének a partikulátů jsou také při tom vytlačeny z cesty. Někdo by vás musel pokropit velkými kapénkami během hovoru - někdo, kdo při rozhovoru plive, nebo kašle či kýchá, aby se vám to zachytilo na šatech. Kapénky by musely být dost velké na to, aby nesledovaly proudnice."Takže pokud jdete nakupovat a někdo na vás kýchne, měli byste se doma převléci a osprchovat. Za všech ostatních okolností si můžete být jisti, že vaše pomalu se pohybující tělo vytlačuje vzduch a virální částice pryč od vašeho šatstva. Je to důsledkem prosté fyziky.Z téhož důvodu, viz výše, je to nepravděpodobné. I kdyby vám někdo kýchl na týl, byl by to nepravděpodobný zdroj infekce. "Musíte si promyslet procesy toho, co by se muselo stát, aby vás nakazili," říká dr. Andrew Janowski z Washington University School of Medicine. "Musel by to být někdo, kdo kýchá, a kdo má v kýchnutí určité množství viru. A muselo by na vás padnout určité množství viru. A pak byste si museli sáhnout na vlasy nebo na oděv tam, kde jsou ty kapénky, což už samo o sobě snižuje množství virálních částic. Museli byste se toho dotknout a pak se dotknout své tváře. Je nepravděpodobné, že by došlo k této sekvenci událostí. Proto je to malé riziko.Běžné špinavé prádlo by vás nemělo znepokojovat. Je obtížné se zbavit některých virů, jako je třeba norovirus, ale koronavirus má tukovou obálku a ta je zranitelná mýdlem. Vyprat prádlo pracím práškem a vysušit je v sušičce virus více než zlikviduje. "Víme, že virus se dokáže usadit na šatstvu (z kapének) a pak ho lze vytřást do vzduchu, ale muselo by existovat velké množství viru, aby to bylo nebezpečné, daleko více viru, než kolik typický člověk potká na procházce venku nebo v supermarketu," řekl dr. Marr.Výjimkou je, jestliže jste ve styku s nakaženou osobou. Při uklízení po někom, kdo je nakažený, musíte mít rukavice a dávat si pozor, abyste netřásli prádlem či povlečením. Použijte nejteplejší možnou vodu při praní a vysušte prádlo stoprocentně. Můžete prát prádlo od nakažené osoby spolu s ostatním prádlem. Také nechat špinavé prádlo delší dobu nedotčené snižuje riziko, protože virus vyschne a zemře. "Víme, že tyto viry se rozkládají rychleji na látkách než na pevných površích, jako je ocel či PVC," říká dr. Marr.Většinua toho, co víme o tom , jak dlouho žije tento nový koronavirus na površích, vyšla v důležité studii vydané v březnu v. Studie zjistila, že virus dokáže přežít za ideálních podmínek až tři dny na tvrdých kovových předmětech a na PVC a až 24 hodin na tvrdé lepence.Ta studie ovšem neřešila látky. Většina odborníků na viry je však přesvědčena, že podobně jako na té lepence, na látkách virus vysychá rychleji než na tvrdém materiálu. Studie viru SARS z roku 2005 zkoumala, jak dlouho virus přežije na papíru a na balvněném županu. Podle koncentrace viru to trvalo pět minut, tři hodiny nebo 24 hodin, než virus přestal být aktivní. "I při relativně vysoké virové zátěži v kapénce docházelo u viru na papíru a na bavlně k rychlé ztrátě účinnosti," uzavřeli vědci.Riziko onemocnění z příchozí pošty či balíků je velmi nízké. Nebyl zaznamenán žádný případ, že by byl pacient nakažen otevíráním balíku či čtením novin. To ale neznamená, že byste neměli být opatrní. Vezmete-li do ruky poštu či balík, vyhoďte obal a umyjte si ruce. Pokud máte opravdu obavy, řiďte se doporučením ze studie v časopisea nechte poštu a balíky ležet 24 hodin, než je vezmete do ruky.Pravděpodobnost nákazy venku je nesmírně nízká, pokud budete dodržovat bezpečnou vzdálenost od druhých lidí. "Infekční kapénky vydechované venku jsou velmi rychle ve venkovním vzduchu rozmělněny, jejich koncentrace je rychle mizivá," říká dr. Morawska. "Kromě toho, stabilita viru venku je daleko kratší než uvnitř. Takže být venku není problém, pokud nejsme v natěsnaném davu lidí - což je stejně zakázáno. Je bezpečné jít ven a běhat a nebát se viru ve vzduchu a není potřeba po návratu prát šaty."Venkovní boty nebývají zdrojem nákazy, avšak bývá na podrážkách množství bakterií, včetně fekálních. Pokud lze boty prát, vyperte je. Čistit je rukama asi není dobrý nápad, neboť si bakterie přímo přesunete na ruce.Podrobnosti v angličtině ZDE (placený přístup)