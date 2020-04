Kroky EU na začátku koronavirové krize

13. února – V Bruselu probíhá mimořádné jednání ministrů zdravotnictví v souvislosti s šířením koronaviru v Evropě. Evropská komise mezitím zahájila přípravu společného nákupu zdravotnických prostředků. Český ministr zdravotnictví tento krok kvituje a upozorňuje na to, že „může být problém s nedostatkem roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek […] Do těchto [společných] nákupů bude ČR zapojena. V budoucnu by tak nemělo dojít k tomu, že by některé státy měly s nedostatkem ochranných pomůcek problém.“