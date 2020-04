Svět miloval, nenáviděl Ameriku a záviděl jí. Teď, poprvé, ji litujeme

Po dobu delší než dvě století vyvolávaly Spojené státy v ostatním světě množství nejrůznějších reakcí: lásku i nenávist, strach i naději, závist i pohrdání, respekt a bázeň, hněv. Avšak jedna emoce nesměřovala k Spojeným státům, to až teď: soucit, píše slavný irský komentátor Fintan O'Toole v deníku The Irish Times.

Jakkoliv špatné je to pro většinu ostatních bohatých demokracií, je obtížně nepociťovat soucit pro Američany. Většina z nich v roce 2016 nehlasovala pro Donalda Trumpa. Nicméně jsou nyní uzamčeni v jedné místnosti se zhoubným narcistou, který, namísto aby svůj národ ochránil před COVIDEM-19, zesílil svou smrtonosnost. Země, o níž Trump sliboval, že ji znovu učiní velkou, nevypadala nikdy ve své historii tak ubohá.

Zotaví se věhlas Ameriky vůbec někdy z této ostudné epizody? Spojené státy vstoupily do krize koronaviru s obrovskými výhodami: obdržely množství cenných týdnů předběžného varování, ohledně toho, co se chystá, měl nejlepší koncentraci lékařské a vědecké odbornosti na celém světě, měly v podstatě neomezené finanční zdroje, vojenský komplex s ohromující schopností logistiky a většinou nejvýznamnějších světových technologických firem. Přesto se USA podařilo učinit se globálním ohniskem této pandemie.



Jak to formuloval americký autor George Packer v aktuálním vydání časopisu The Atlantic: "Spojené státy reagovaly... jako Pákistán nebo Bělorusko ... jako země s podřadnou infrastrukturou a nefunkční vládou, jejíž vedoucí představitelé byli příliš zkorumpovaní nebo blbí na to, aby dokázali zabránit masovému utrpení."



Je jedna věc být bezmocný tváří v tvář přírodní katastrofě, ale je něco úplně jiného sledovat v reálném čase, jak je vyplýtváno obrovské množství moci - svévolně, škodolibě, pomstychtivě. Je jednou věcí, když vlády selhávají (tak, jak do určité míry selhala většina vlád), avšak je něco naprosto jiného sleduvat, jak vládce a jeho stoupenci aktivně šíří smrtící virus. Trump, jeho strana a Fox News Ruperta Murdocha, se staly vektory šířícími tento mor.



Groteskní spektákl prezidenta, který otevřeně ponouká lidi (některé z nich ozbrojené), aby šli demonstrovat do ulic proti omezením, které zachraňují životy, je projev politické touhy po smrti. To, co mají být každodenní informace o průběhu krize, dokazující národní jednotu tváří v tvář sdílenému problému, je Trumpem zneužíváno k šíření zmatku a konfliktů. Tato jeho vystoupení jsou opakovaným horor show, během kteréhož tančí nahé veškeré neurózy pronásledující americké podvědomí.



Pokud je tento mor zkouškou, vládnoucí skupina v USA zajistila, že v ní Spojené státy selžou, a to za strašlivou cenu lidských životů. Přitom se zcela rozplynula představa, že Spojené státy jsou na světě vedoucím národem - představa, která utvářela celé minulé století.



Kdo jiný než Trumpův napodobovatel Jair Bolsonary v Brazílii, vnímá nyní Trumpa jinak než příklad toho, co nedělat? Kolik lidí žijících v Düsseldorfu nebo v Dublinu si dnes přeje žít v Detroitu či v Dallasu?



Dnes už si na to těžko vzpomínáme, avšak dokonce ještě v roce 2017, když Trump převzal úřad, bylo konvenční moudrostí v USA, že Republikánská strana a širší rámec amerických politických institucí mu zabrání v tom, aby napáchal příliš mnoho škod. Byla to vždycky falešná představa, avšak tato pandemie ji odhalila skutečně divošským způsobem.



Zoufalá kapitulace



To, čemu se říkávalo mainstrem, neabsorbovalo Trumpa - Trump absorboval jej. Téměř celá pravicová polovina americké politiky mu bídně kapitulovala. Obětovala na oltáři zlovolné a bezohledné stupidity ty nejzákladnější myšlenky odpovědnosti, péče a dokonce i bezpečnosti.



Tak dokonce ještě na konci března nenařídilo 15 republikánských guvernérů lidem, aby zůstali doma či aby uzavřeli podniky, které nejsou životně důležité. V Alabamě, například, to bylo až 3. dubna kdy guvernér Kay Ivey konečně vydal příkaz, aby lidé zůstali doma.



NA Floridě, ve státě s největší koncentrací starých lidí s množstvím nemocí, nechával guvernér Ron DeSantis, miniaturní Trump, otevřená letoviska na plážích pro studenty, kteří tam cestovali z celých Spojených států na své mejdany během jarních prázdnin. Dokonce i ještě 1. dubna, když vydal omezení, DeSantis z nich vyčlenil náboženské obřady a "rekreační činnost".



Guvernér v Georgii Brian Kemp, když konečně vydal 1. dubna příkaz, aby lidé zůstali doma, vysvětlil: "My jsme až do doby před 24 hodinami nevěděli, že se virus šíří lidmi bez příznaků."



To není jen tupost - je to úmyslná a vražedná idiocie. Jak ukázaly demonstrace v amerických městech, v popírání reality pandemie je množství politického kapitálu. Podporují ho Fox News a ultrapravicové internetové servery, a přináší to těmto politikům miliony dolarů v darech, většinou (je to opravdu ošklivá ironie) od starších lidí, kteří jsou koronavirem nejzranitelnější.



Využívá to směsice konspiračních teorií, nenávisti vůči vědě, paranoidních postojů ohledně tzv. "hlubokého státu" a náboženského provincionalismu (Pánbůh nás dobré lidi ochrání). Tyto věci jsou nyní hluboce zakořeněny v postojích americké pravice.



Trump tyto postoje zosobňuje a jedná podle nich, avšak on si je nevymyslel. Americká reakce na krizi koronaviru je ochromena rozporem, který Republikáni včlenili do srdce americké demokracie. Na jedné straně chtějí ovládat všechny páky vládní moci. Na druhé straně vytvořili lidovou základnu využíváním představy, že vláda je svou podstatou zlovolná a nesmí se jí nikdy důvěřovat.



Tento rozpor se jasně projevil ve dvou Trumpových prohlášeních k pandemii: Na jedné straně má Trump "totální pravomoci", na druhé "já odpovědnost vůbec nepřijímám". Trump je v pasti mezi autoritářským a anarchickým impulsem, a tak se nedokáže vyjadřovat souvisle.



Úrodná půda



Avšak tohle není jen Donald Trump. Tato krize definitivně ukázala, že Trumpův prezidentský úřad není žádnou dočasnou úchylkou. Vyrostl v půdě, která je už dlouho připravena jej přijmout. Tento monstrózní rozvkět špatné vlády má za sebou strukturu, účel a strategii.



Existují velmi mocné zájmy, která požadují "svobodu", aby si mohly dělat, co chtějí, s životním prostředím, se společností a s ekonomikou. Promořili velkou část americké kultury přesvědčením, že "svoboda" je doslova důležitější než život. Má svoboda vlastnit útočné střelné zbraně je důležitější než vaše právo nebýt zastřelen ve škole. A nyní, moje svoboda jít k holiči ("Potřebuju se nechat ostříhat!" zněl jeden transparent na demonstraci v městě St Paul, ve státě Minnesota) je důležitější než vaše potřeba vyhnout se infekci.



Většinou, když se projevuje tento druh výstřední idiocie, existuje útěšná myšlenka, že kdyby byla situace skutečně vážná, všechno by to přestalo. Lidé by se probudili. Namísto toho tyto blbosti dělá velká část Spojených států ještě vzdorněji.



A prezident, jeho politická strana a jejich spojenci v médiích v tom lidi ještě stále více podporují. Nedošlo k okamžiku pravdy, k žádnému šoku, k žádnému uvědomění, že toto pitomé chování musí skončit. Nikdo, kdo má vliv na americké pravici, nevystoupiál a neřekl: Probuďte se, vždyť tady umírají lidé.



To je důkazem, do jak obrovské šlamastyky se dostaly Spojené státy - nejde jen o to, že Trump zneužívá této krize výlučně jako způsobu jak posilovat kmenovou nenávist, ale i o to, že jeho chování bylo normalizováno. Když se vystupování zrůd vysílá živě každý večer v televizi, a hlavní zrůda se vychloubá, jakou to má velkou sledovanost, už to přestává být pořadem zrůd. Pro velkou část a velmi rozsáhlý blok Američanů je to realita.



A ono se to ještě o hodně zhorší. Trump bude u moci ještě nejméně osm měsíců. Ve svém inauguračním projevu r. 2017 hovořil o "americkém masakru" a přislíbil, že ten skončí. Ale nyní, když nastal skutečný masakr, Trump se v něm doslova vyžívá. Je ve svém živlu.



Jak se věci budou zhoršovat, Trump bude pumpovat do americké společnosti ještě více lží a nenávist, více vzdorné touhy po umírání a smrti, více odporu proti rozumu a slušnosti. Jestliže po něm v roce 2021 přijde nová vláda, bude muset vyčistit ten toxický svinčík, který za sebou Trump zanechá. Jestli bude Trump znovu zvolen, toxicita se stane životní krví americké společnost.



V každém případě to bude ještě velmi dlouho, než bude Amerika znovu velká.





