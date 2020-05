Jiří David Stát se musí omluvit Jiřímu Fajtovi, dát mu odškodnění a vrátit ho do Národní galerie

5. 5. 2020





Je to podstatná zpráva z několika dalších souvisejících důvodů: zaprvé tedy jde o očištění jména (to není vůbec málo, zvlaště u nás, kde se hned po podobných napadení zjevují krvežízniví supi a hyeny) a budu schválně sledovat, jak se kdo bude omlouvat (iluze si však nedělám), zadruhé by se mělo v právním státě k této situaci i jednoznačně přihlédnout a zcela logicky navrátit JF do čela NG, neboť oba vykonstruované důvody k trestnimu oznámení, kvůli kterým ho ten zcela nekompetentní vazal Zermana před rokem neoprávněně odvolal, jsou shledány jako neopodstatněné, nepravdivé, a tím pádem je JF nevinný.







S tím jistě souvisi i připravovaný konkurs na generálního ředitele NGP. Měl by být – dle mého – skrečován na základě těchto skutečností.







Samozřejmě by měl nyní JF zažalovat stát, jenž významně (u nás se dá říci skoro nevratně) poškodil skrze svou instituci, a to jednoznačně, jeho dobrou pověst a jméno.







S tím souvisí i finanční nahrada za ušlý plat. Pokud vím, měl by se mu snad dnes ministr kultury veřejně omluvit i za ministerstvo kultury.