Stinné stránky bitvy o Koněva

8. 5. 2020 / Albín Sybera

Po jednání bezpečnostního výboru PS PČR a představitelů BIS o přijatých opatření ve věci „Ricinové kauzy“ ZDE a vyjádření Generálního tajemníka NATO Stoltenberga ( ZDE ) vyznívají bagatelizace celé kauzy ze strany Miloše Zeman nejenom trapně a nedůstojně, ale také jako vyjádření přímo napadající instituce státu, jehož je prezidentem.

Přesto má smysl se ptát čeho chce kremelský režim docílit tím, že se v české mediální sféře objevilo téma, které dokáže konkurovat i pandemii Covid-19.

Putinův režim demonstroval, že Česká republika je teritoriem, kde se jeho zabijáci pohybují (a možná nemusejí mít ani diplomatické krytí) a zároveň tím jasně naznačil, že terčem mohou být i vysocí političtí představitelé země.

Co víc si vlastně ve dnech, kdy česká vláda pomalu, ale jistě schvaluje dostavbu JE Dukovany, může přát? Kdyby nestačily roušky a Babišovo vyjednávání o dovolených pro Čechy v Chorvatsku s mimořádnými opatřeními proti Covid-19 (o kterém do léta nejspíše ještě uslyšíme ZDE ), tak je tady taky téma o tom, jak jediné, co to bláznivé Rusko ve skutečnosti zajímá, je umístění sochy I. S. Koněva.

Победа a její památka má nepochybně v narativu současného Kremlu centrální postavení, ale jeho vládci v čele s V. V. Putinem se určitě ještě více dokáží soustředit na ta současná vítězství ( ZDE ) a způsobů jak jich docílit.

Mít Česko a jeho energetiku k sobě podobně připoutanou jako tu maďarskou a přitom moci upozorňovat, jak moc je přece Česko demokratická země téměř v srdci EU, možná stojí i za tu Koněvovu sochu.