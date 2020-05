Arbeit macht Frei - Bolsonaro použil v oficiálním komuniké nacistické heslo

11. 5. 2020 / Fabiano Golgo





Tiskový úřad brazilského prezidenta Jaira Bolsonara vydal v neděli manifest ohledně akcí jeho vlády proti pandemii COVIDU-19. V dokumentu s titulem "Boj proti viru" se praví:



"Část tisku trvá na tom, aby se obrátil zády vůči faktům, vůči Brazíli, a aby jednal proti Brazilcům. Avšak tato vláda, jak rozhodl náš Šéf, bude dál pracovat pro záchranu životů, ale zároveň bude zachovávat zaměstnanost a důstojnost Brazilců." Pak následovala konečná věta "O trabalho liberta", což je výraz v portugalštině, který se používá jen málokdy, vlastně jen tehdy, když se překládá heslo nacistických koncentračních táborů "Práce osvobozuje".

Brazílie flirtuje s nacistickou ideologií od poloviny třicátých let dvacátého století, kdy hnutí Movimento Integralista přineslo brazilským středním vrstvám tropickou verzi Hitlerových názorů. I když v Brazílii žije 20 milionů potomků Němců, neonacistická ideologie kvete v brazilské populaci míšenců, zejména po Bolsonarově nástupu k moci. Jeho rétorika a politika je v mnoha ohledech velmi podobná politice Adolfa Hitlera.V Brazílii je nyní zcela běžné, že lidé s hákovými kříži na horních částech svých paží se objevují v nákupních střediscích a na fotbalových zápasech. Ministr kultury Roberto Alvim musel odstoupit z funkce poté, co v celostátní televizi vystoupil s novou politickou strategií svého rezortu, zatímco hrála hudba Richarda Wagnera, která se používala v koncentračních táborech během usmrcování lidí jedovatým plynem. Ministr kultury také recitoval různé výroky, které napsal Joseph Goebbels. Bolsonaro v pátek podpořil akci modlení, při níž jeho fanoušci celou dobu zdravili nacisticky vztyčenou pravicí. V roce 1998 tehdejší federální poslanec Bolsonaro hájil ve svém projevu v parlamentěstudenty z vojenské školy v Porto Allegre, kteří hlasovali pro Hitlera jako svou nejobdivovanější historickou osobnost. Studenti argumentovali, že si zvolili nacistického předáka kvůli jeho "inteligenci a odvaze", "rétorickému nadání" a "síly přesvědčovat". Na obranu studentů tehdy Bolsonaro řekl, že "nám v této zemi opravdu chybí pořádek a disciplína".V roce 2016 Bolsonaro stál v čele kampaně pro otevřeně nacistického ideologa, který se obléká jako Hitler, profesora Marca Antônia, který kandidoval na křeslo v komunálním úřadě města São Paulo (viz fotografie).Je zjevně bizarní a tragikomické, že Jihoameričané s tmavou kůží oslavují ideologii, která je považuje za podřadný biologický druh, avšak motorem pro vznik této nové vlny nacistické symboliky je skutečnost, že tzv. Bolsominioni, fundamentalističtí stoupenci Jaira Bolsonara, chtějí vnutit křesťanskou morálku obyvatelstvu násilím, a zároveň chtějí zničit domorodé indiány a transsexuály. Proti těmto dvěma "nepřátelům" se bojuje donekonečna, každodenně, ve válce narativů, v jejímž čele stojí Bolsonaro.