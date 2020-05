Prosíme, pomozte invalidní rodině Cínových ze Šluknova

15. 5. 2020

1. května jsme pod tímto titulkem zveřejnili dopis paní Marie Cínové ze Šluknova, která se stará o svého invalidního syna v naprosto nevyhovujícím bytovém prostoru v situaci, kdy syna nikdo nezvedne a její manžel má vážnou srdeční chorobu, takže ji s manipulací invalidy těžko pomůže. Paní Cínová se snaží získat vhodnější byt a v té věci apelovala na veřejnost, zda by jí finančně pomohla.





Nyní nám píše toto:





Krásný dobrý den tady Cínová mynuly týden jsme si psali že se mám ozvat a přidávali jsme ibank no bohužel celkem se podařilo vybrat 12 tisíc Kč a stále bychom potřebovali nebo li nám chybí 28 tisíc.,Tedy bez toho se nehnu jsem nasměrována na pana Kendika v Liberci který má i starší zástavbu v Liberci a přízemí jenže na to stále nemáme.Tak Vám to.zdeluji.No samozřejmě všem kdo dobrovolně pomohli hluboce děkujeme.Rada bych kdybi se nám to podařilo do konce Května abychom se mohli v Červnu přestěhovat nebo i dříve moc všem hluboce a s vděčnosti děkujem.Cinova







Připadá nám naprosto neuvěřitelné, že Česká republika, doufejme že civilizovaná země, není schopna lidem, jako je rodina Cínových, poskytnout přijatelné ubytování. Jak je to možné? Velmi děkujeme všem čtenářům, kteří paní Cínové pomohli, ale důležitější byl náš všeobecný apel. Existují v ČR organizace či instituce, kteří by se problémy rodiny Cínových zabývaly? - protože takových případů musejí být stovky, ne-li tisíce. Jakto, že takové instituce mlčí? (JČ)







Původní dopis paní Cínové: