Británie: Neuvěřitelné. Zlá a blbá ministryně vnitra účtuje zdravotníkům ze zahraničí 12 000 Kč za zdravotní péči

16. 5. 2020 / Jan Čulík

Priti Patel však není jen hloupá, ona je aktivně krutá a zlovolná. Nyní vzniká v Británii rozhořčení, že pracovníci britského zdravotnictví, pokud nemají britský pas, přestože platí daně a národní zdravotní pojištění, musejí nadto jako cizinci ještě platit za užívání britského zdravotnictví dalších 12 000 Kč ročně, od října má tento poplatek za zdravotnictví pro cizince (kteří v Británii pracují, opakuji, a platí národní pojištění") na 18 750 Kč. (Britské ministerstvo vnitra pod jejím vedením účtuje za běžné služby ministerstva cizincům, prostě aby je potrestalo, neuvěřitelně horentní částky - tak vyřízení žádosti o občanství a britského pasu dnes stojí více než 50 000 Kč, atd. Zaplatíte to, i když vám občanství odmítnou. Britské ministerstvo vnitra brání dnes také slučování rodin - Brit nebo Britka, jejichž manžel či manželka jsou ze zahraničí, nedostanou pro manžela či manželku povolení k pobytu, pokud nevydělávají nejméně 50 000 Kč měsíčně.)Během koronavirové krize zemřelo v Británii asi 200 zdravotníků, mezi jinými i cizinci, pracující pro zdravotnictví.Britové každý čtvrtek ve 20 hodin pokrytecky tleskají - a to včetně vrcholných politiků - "hrdinům z našeho zdravotnictví".Že by Priti Patel mohlo napadnout zrušit tento obscénní poplatek, tak to ne.Podrobnosti v angličtině ZDE