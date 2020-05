Ministr Havlíček snaživě zháší světélka naděje na klimatickou záchranu

18. 5. 2020 / Jiří Papoušek

V posledních týdnech a měsících jsme četli/slyšeli mnohokrát optimistickou zprávu, že se prý během koronavirové pandemie a nucených karantén zlepšilo (a snad i dál zlepšuje) klima. Tak to měl na jednom titulku na svém webu třeba i Český rozhlas. Bohužel to není pravda. Klima se dál zhoršuje, jenom se nakrátko zpomalilo tempo zhoršování, řečeno přesně. Odborníci udávají, že pokles emisí letos bude asi 5-8 procent proti loňsku, což by sice představovalo historicky velký propad, ale pořád je to téměř nic proti tomu, co bychom potřebovali k tomu, aby se klimatická situace opravdu zlepšila. My (tj. lidstvo) potřebujeme, aby takový pokles v emisích, jaký vidíme letos, vytvářely vlády cílevědomě každý rok, a aby ve svém snažení neoblomně pokračovaly po celých příštích deset let. Pak bychom si mohli na chviličku odfrknout a vzápětí zase stejně neochvějně pokračovat v poklesu dalších dvacet let!





Někteří lidé u nás ( pochopitelně jsou ve významných funkcích - jak jinak) nezaregistrovali, že se planeta stále více přehřívá a dokonce si myslí, že právě teď je ta správná chvíle na to řešení klimatické krize znovu odložit na nějaký „příznivější“ čas. K těmto lidem patří i místopředseda české vlády Karel Havlíček. Tento pán navrhuje odložit akci pro klima, aby prý mohl pomoci naší „ekonomice“. Ve skutečnosti se spíš chystá pomáhat z potíží spřáteleným firmám, a navíc ještě naprosto nevhodným způsobem. Je to pár hodin, co oznámil, že za státní peníze hodlá vykoupit ztrátovou firmu Smart Wings - neboli aerolinky. Přitom je opravdu již stará vesta fakt, že letecký provoz planetární klimatický systém stále silněji poškozuje a že bychom potřebovali spíš hodně rychle zpřísnit podmínky v leteckém byznysu (zavést daně, snížit emise), než za krvavé peníze prodlužovat nežádoucí situaci. Pokud Havlíček chce pomáhat aero-byznysu a současně odkládat záchranné klimatické akce někam do blíže neurčeného budoucna, projevuje buď naprostý nedostatek rozumu, anebo se snad rozhodl uhasit vlastnoručně poslední blikající světélka naděje na uchování jakž takž snesitelného klimatu na planetě.

Před několika dny na tiskové konferenci několik českých pohotových organizaci navrhlo vládě, aby v rámci podpory ekonomiky investovala do zateplování vládních budov. Jsou vysoce nehospodárné (ty budovy), a je jich takových hodně. Podle studie společností Deloitte z roku 2018 celé stovky. Zateplení by pomohlo té „strádající ekonomice“, přineslo státu úspory v řádu miliard a snížilo by emise skleníkových plynů. Ale ministr Havlíček, než aby miliardy šetřil, bude raději miliardy utrácet: kupovat aerolinky. Prý s tím, že se na tom dá i vydělat!

Havlíček říká, že teď musíme být na firmy co nejhodnější a nesmíme od nich nic chtít. Na druhou stranu podle listu Financial Times například francouzská vláda právě navrhla aerolinkám Air France, aby do roku 2024 osekaly emise na pouhou polovičku! Možná, že ani tento návrh není dost radikální, ale je to aspoň krok ve správném směru. Česká vláda volí zjevně pohyb ve směru opačném.

V každém případě se zdá, že Havlíček přistupuje k záchraně klimatu jako k něčemu, co sice není škodlivé, ale taky to není zas až tak úplně nezbytné. Snad něco jako třeba složit zkoušku ze španělštiny v předtermínu, spálit pár kilo nadbytečného tělesného tuku, nebo si zajít na výstavu středověkých tapisérií. Když tyto záměry odložíme, tak se vskutku nic moc nestane. Naproti tomu záchrana relativně normálního klimatu na planetě je záležitostí svrchované důležitosti pro miliony lidí po celém světě, i u nás. Každý ministr české vlády by tudíž měl mít velmi slušnou znalost situace v globálním oteplování Země, a každý, kdo tuto znalost má, nepochybuje o tom, že náprava klimatu je dnes ještě naléhavější, než byla kdykoli předtím a jako takovou ji prostě nelze odkládat.





