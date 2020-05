Britský parlament zrušil volný přístup do Británie pro občany EU

19. 5. 2020 / Jan Čulík





Přitom Británie absolutně závisí na zahraničních pracovnících zdravotnictví a dalších klíčových služeb, jak se to projevilo v nynější koronavirové krizi



Boris Johnson má v Dolní sněmovně od prosincových všeobecných voleb většinu 80 maniakálních konzervativních poslanců (rozumné a schopné konzervativce ze strany vyloučil), a tak Sněmovna bez problémů schválila nový kontroverzní imigrační zákon většinou 99 hlasů v poměru 351 hlasů vůči 252. Zákon ruší volný pohyb obyvatelstva, tedy přístup do Británie pro občany Evropské unie.







Johnsonova vláda se také - marně - snaží vydírat Evropskou unii, aby Británii povolila všechny výhody členství, přestože Británie nechce plnit žádné povinnosti členství. Johnson doufá, že bude-li evropské sedmadvacítce vyhrožovat vypadnutím Británie z EU bez dohody, EU se na poslední chvíli podvolí a všechny výhody členství Británii poskytne.







Paradoxní je, že přijatý zákon ohrožuje postavení pracovníků britského zdravotnictví, kteří jsou ve velkých počtech občany Evropské unie a na nichž Británie v současné koronavirové krizi tvrdě závisí, stejně jako na dalších klíčových pracovnících, jako jsou popeláři, řidiči kamionů či pracovníci supermarketů.Napříště bude do Británie vpuštěn jen občan, který bude umět anglicky, bude mít předem zajištěné zaměstnání od konkrétního zaměstnavatele a bude vydělávat více než 25 600 liber ročně (64 000 Kč měsíčně). Znamená to, že většina zaměstnání, v nichž nyní pracují občané Evropské unie, pro ně bude nedostupná. Přitom z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že 64 procent Britů dnes zastává názor, že "koronavirová krize mě přiměla si uvědomit, jak klíčovou roli hrají tzv. "málo kvalifikovaní" zaměstnanci v základních službách jako jsou pečovatelské domovy, doprava a supermarkety".Odporná a hloupá ministryně vnitra Priti Patel také odmítla zrušit příplatek pro přístup ke zdravotnictví, který musejí platit cizinci , včetně zdravotníků, přestože už platí národní zdravotnické pojištění a daně.Jak k tomu napsal redakční komentář listu(který vláda ovšem neposlouchá):"Proč tato vláda prosazuje imigrační politiku vytvořenou pro svět, který už neexistuje? Agresivní rétorika brexitu šířila lži o migrantech, které způsobují snížené mzdy, nedostatek domů a bytů a přehlcené sociální služby. Ale to bylo před koronavirem. Mnoho Britů si nyní uvědomilo, že životně důležité sektory zdravotnictví, sociální péče a výroby potravin udržují ve funkčnosti špatně placení pracovníci z EU a ze zemí mimo EU - přesně ti lidé, jimž ministryně vnitra Priti Patel chce zabránit ve vstupu do země. "Podrobnosti v angličtině ZDE