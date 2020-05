Laboratoř ve Wuchanu: Pracovali jsme na třech koronavirech z netopýrů, ale odlišují se od COVIDU-19

Průběžné zpravodajství:

24. 5. 2020

Michal Škop nás upozornil na článek na CNN , že server Worldometers, který přehledně v tabulce shrnuje počty nákaz, úmrtí a uzdravení v jednotlivých zemích světa, je nespolehlivý. Potíž je, samozřejmě, že všechna data o koronaviru jsou nespolehlivá, protože státy dostatečně netestují. Nicméně, poukazuje Michal Škop, servery jako Our World in Data či stránky Financial Times o koronavirové nákaze , jsou přesnější.

- Rusko zaznamenalo nejvyšší denní nárůst registrovaných infekcí, o 8599 na 344 481. Počet registrovaných mrtvých vzrostl o 153 na 3541.- Švédsko zaznamenalo už 4000 mrtvých a její strategie minimálně restriktivního lock-down začíná být terčem ostré kritiky. Anneka Linde, bývalá státní epidemioložka ve Švédsku, konstatovala, že Švédsko mělo zavést přísnější karanténu. ZDE https://www.theguardian.com/world/2020/may/24/sweden-wrong-not-to-shut-down-says-former-state-epidemiologist- Počet registrovaných případů v Brazílii se blíží 350 000. V sobotu Brazílie zaznamenala 965 nových úmrtí. Celkem v Brazílii zemřelo 22 013 osob. Brazílie má nyní 347 398 registrovaných nákaz a celkový počet registrovaných úmrtí dosáhl 22 013.- Nový Zéland nemá žádné nové případy nákazy. Na Novém Zélandě zbývá jen 27 aktivních případů. Celkem bylo na Novém Zélandě nakaženo 1154 osob a 21 osob zemřelo.- Ve Francii se tuto neděli konají první mše. Vláda ustoupila nátlaku církve.- V Británii je pod obrovským tlakem Johnsonův Rasputin, mocný poradce Dominic Cummings, který přestože definoval "pro plebs" hesla o tom, že občané v karanténě musejí zůstat doma a nikam nevycházet a nejezdit, sám tento předpis drze třikrát porušil. - Britští vědci varovali, že dojde k vážným zdržením při výrobě vakcíny na COVID-19, protože v Británii je míra infekce ve společnosti nyní nízká a nelze tedy zjistit, zda vakcína funguje. Uvažují o riskantní možnosti úmyslně naočkovat dobrovolníky koronavirem. Měli by to být lidé ve věku kolem 25 let. Jiní vědci na to reagují s hrůzou, protože by to mohlo vést k úmrtí zcela zdravých lidí. V Británii bylo podle nejnovějších výzkumů zřejmě koronavirem nakaženo maximálně 7 procent obyvatelstva. ZDE