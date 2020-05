Trump by neudělal "nic" jinak, když počet obětí dosáhl 94 000. Brzy přestane brát hydroxychlorochin

22. 5. 2020

Donald Trump prohlásil, že by neudělal "nic" jinak, aby zastavil šíření koronaviru - i když model Kolumbijské univerzity indikuje, že pokud by karanténní opatření byla zavedena o dva týdny dříve, zachránilo by to 36 000 amerických životů. Počet obětí koronaviru v USA se blíží 94 000, informuje Joe Sommerlad.



Prezident také odhalil, že přestane brát kontroverzní antimalarikum hydroxychlorochin "během dvou dnů" a strávil většinu času ve středu kampaní ve státech Michigan a Nevada, které kritizuje za umožnění korespondenční volby. Ta podle něj prosazuje "dost ilegality", avšak novinářům nebyl schopen předložit žádné vysvětlení. Trump dále na Twitteru obnovil svou válku slov proti Číně, kterou obvinil z "masivní dezinformační kampaně" kvůli koronavirové pandemii. Ta podle něj ve světě způsobuje "paniku a krveprolití". Podrobnosti v angličtině: ZDE

0