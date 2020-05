První vědecká studie o přítomnosti protilátek proti nemoci covid v populaci

22. 5. 2020 / Boris Cvek

Tato studie není, jak autoři připomínají, definitivní a je potřeba dalších studií, aby se tyto výsledky ověřily nebo korigovaly.

K tomu bych chtěl dodat následující. Číslo 8 430 pro 10. duben je z 26. dubna. Podle nejnovější verze oficiálních stránek Los Angeles County bylo 10. dubna celkem 12 237 případů – z toho 3% mrtvých. Kdybychom tato čísla vzali vážně, pak smrtnost nemoci covid v populaci v Los Angeles County (infection fatality rate) by byla kolem jednoho promile (0,03 krát 12237 děleno 367 tisíc), což je smrtnost srovnatelná se chřipkou.

Zdá se nepochybné, že v některých místech na světě bude smrtnost covidu mnohem vyšší. To by bylo možné snadno vysvětlit tím, do jaké části populace se ta nemoc dostala. Pokud se někde začala šířit uvnitř nemocničního systému a domovů důchodců, tak smrtnost bude jistě mnohem vyšší než v případě, že její šíření proběhlo zejména mimo tato a podobná zařízení.





Odkaz na studii v JAMA:

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766367?guestAccessKey=26ae3f78-2ffa-4e79-9fac-de25c1c2c004&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=051820&fbclid=IwAR2Uaa5qB98WPwsM-mCp6jzRJk_or1IN4s7s2Jb32Q35Uzf2UcmJK2bhcik





Odkaz na stránky Los Angeles County:





http://dashboard.publichealth.lacounty.gov/covid19_surveillance_dashboard/