V úterý 26. května bude diskuse o koronavirovém školství

Meltingpot a celý festival Colours of Ostrava jsou obětmi koronaviru, píše Bohumil Kartous. Navíc, letos mělo být vzdělávání hlavním tématem. Doufám, že jím zůstane i v příštím roce. Meltingpot ale žije v digitální dimenzi. V úterý se budeme bavit o tom, co se vlastně děje se školami a dětmi v nouzovém stavu a co se bude dít potom. Tři provokativní teze do diskuse:







1) Koronavirus digitalizoval české školství mnohem rychleji a lépe než kterákoliv dosavadní vláda. České školství potřebuje více experimentů, jinak se nepohne.





2) Experimentální situace koronavirového lock-down povede k ještě většímu rozšíření propasti mezi školami, zejména v tom, jak historicky či (ducha)přítomně přistupují ke vzdělávání.





2) O tom, co se děje těm nezranitelnějším dětem, těm, které žijí v sociálním suterénu, nevíme v podstatě nic. Nemají totiž hlas a my se ani nesnažíme jim ho dát.