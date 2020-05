Skvělá polská satira Przy kawie o sprawie (s českými titulky)

23. 5. 2020

Anna Diduszko, aktivistka a lokální politička, socioložky Ela Korolczuk a Kinga Dunin společně s novinářkou Agatou Szczesniakovou (z oceňovaného serveru oko.press) parodují mužské diskuse nad tématy týkajícími se primárně žen či celospolečenských problémů, píše Bohumil Kartous. V tomto díle rozebírají téma mužské masturbace, kdy základní otázkou je, do jaké míry je možné považovat sperma za potenciální život a tedy do jaké míry je proti katolické etice s ním nakládat “bezbožně”. Skupina natočila další podobné satirické diskuse. Největší zájem vzbudila diskuse na téma Mělo by nám být umožněno fyzicky trestat muže?, která navazovala na nekonečné diskuse o zákoně, jenž v Polsku zakázal - oproti přesvědčení konzervativních politických a církevních, katolických kruhů - fyzicky trestat děti. Video bylo po několika dnech zablokováno na YouTube s odůvodněním, že podporuje násilí na mužích: