Počet mrtvých v USA se blíží 100 000, Trump šíří na Twitteru urážky a nepodložená obvinění a hraje golf

Průběžné zpravodajství:

25. 5. 2020

- Zatímco se v USA počet mrtvých přibližuje 100 000, během víkendu, který měl být v USA jako tradičně věnován padlým z válek, šířil Trump na Twitteru urážky vůči různým politikům, rozšiřoval nepodložená obvinění, která byla už důrazně vyvrácena a v sobotu i v neděli hrál golf. Někteří lidé u jeho golfového hřiště protestovali s transparentem: "Přestaň nás zabíjet!" ZDE - Spojené státy zakázaly cizincům vstup do země, pokud byli během posledních čtrnácti dnů v Brazílii. Brazílie je nyní druhou nejnakaženější zemí na koronavirus. Za posledních 24 hodin zaznamenala Brazílie dalších 15 813 infekcí a 653 nových úmrtí. Počet mrtvých v Brazílii dosáhl 22 666, počet nákaz 363 211, ale, jak píše Fabiano Golgo , je zřejmě až osminásobně podceněný.- Maďarsko otevřelo svou jižní hranici do Srbska, poté, co Srbsko v pátek učinilo totéž. Maďarsko zaznamenalo 3756 případů nákazy a 491 úmrtí.

- Japonsko ruší krizový stav. Premiér Shinzo Abe konstatoval, že se Japonsku koronavirus za dva měsíce podařilo zvládnout. V zemi je 16 600 nákaz a 839 úmrtí. Země má 126 milionů obyvatel. Japonci přísně dodržovali sociální distancování a zrušili velké hromadné akce. Důležité prý bylo i to, že si Japonci nepodávají ruku, namísto toho se navzájem uklánějí. Mají velmi dobré zdravotnictví a velkou zkušenost jak bojovat proti zápalu plic. ZDE - Madrid a Barcelona poprvé za dva měsíce otevřely velké parky a terasy s kavárnami. Je dovoleno až 10 lidem, aby se setkávali, pokud dodržují sociální distancování. Otevírají také malé obchody a kostely smějí otevřít, smějí být naplněny do 30 procent své kapacity.- Španělsko ukončí karanténu pro turisty v červenci.- Německo bylo v prvním čtvrtletí roku 2020 postiženo hospodářskou recesí.- Více než stovka prominentních spisovatelů žádá v USA, aby lidé přestali nenávidět občany z Asie. Tuto nenávist vyvolává svými rasistickými výroky Donald Trump. V USA stoupá počet zločinů z nenávisti a násilných aktů proti lidem z Asie. Mnozí na ně řvou: "Vraťte se do Číny!"- Děti v Austrálii se vracejí do školy.- Indie obnovila domácí leteckou dopravu navzdory rekordnímu nárůstu nákaz.Podrobnosti v angličtině ZDE Předchozí průběžné zpravodajství ZDE