Němečtí lékaři varují před druhou vlnou pandemie v době dovolených

27. 5. 2020

Zatímco se blíží evropská sezóna dovolených, karanténní opatření jsou dále zmírňována. Ale jak se lidé shromažďují na plážích a v barech, experti varují, že velké davy mohou přinést novou vlnu infekcí, napsal Davis VanOpdorp.

Dva přední němečtí lékaři v neděli varovali, že masový pohyb lidí odjíždějících na dovolené by mohl vyvolat druhou vlnu koronavirové pandemie.

Lékař a zdravotnický výzkumník Max Geraedts z marburské univerzity sdělil agentuře DPA, že velká shromáždění mohou vést k "dalšímu prudkému nárůstu" infekcí.

"Pokud jdete sami po pláži, nehledě na to, kde ve světě, samozřejmě na tom nezáleží," prohlásil. "Ale když jdete do baru, kde je spousta lidí, může to mít nemilé důsledky."

Geraedts tvrdí, že turistické destinace mohou být zodpovědné za druhou fázi exponenciálního růstu v případech, kdy návštěvníci přivezou infekci nazpět domů.

Varoval také, že zdravotní péče v zahraničí nemusí být stejně dobrá jako v Německu, zejména pokud návštěvník vážně onemocní chorobou COVID-19.

"Na místech, kde existuje horší zdravotní péče, je to nebezpečnější - zejména pro lidi, kteří již čelí riziku," dodal Geraedts.

Podle něj také lidé na dovolených mohou ohrozit místní obyvatele: "Pokud musejí být obslouženi cizinci potřebující léčbu, to je samozřejmě špatné," řekl. "Eticky je to přinejmenším pochybné, pokud máte málo zdrojů pro ty, kdo již jsou tam, a pak musejí ještě počítat s lidmi na cestách."

Další vysoce postavený zdravotnický expert, Hajo Zeep z Leibnizova institutu pro výzkum prevence a epidemiologii v Brémách, varuje, že dosud neexistuje dostatečná imunita v populaci, která by zabránila druhé vlně.

"S ohledem na to, že dosud je zřejmě imunní jen velmi malá část populace, je jasné, že virus se může rychle rozšířit, pokud budou podmínky příznivé," sdělil Zeep DPA.

Studie ze Švédska a Itálie minulý týden ukázaly, že jen asi 7 % populace má protilátky proti koronaviru, což znamená, že "stádní imunita" vůči chorobě v Evropě může být dosud velmi vzdálená.

Zeep nicméně je spokojen, že míra infikovanosti v Německu klesá - a klesá i v mnoha středomořských letoviscích.

