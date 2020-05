Pozor na bludy ohledně brzkého otevírání škol

28. 5. 2020 / Jan Čulík

Při neodpovědném otevření škol tedy hrozí, že děti mohou velmi lehce nakazit své učitele (případů těžkého průběhu či dokonce úmrtí je od tak padesáti let věku už docela hodně), případně své rodiče a především prarodiče.Pokud by ve školách nebyla zavedená přísná opatření sociálního distancování, absolutně není zaručeno další šíření infekce. Přitom otevření škol pro nejmenší děti, protože je velmi problematické, že by pětileté nebo šestileté děti vůbec měly jakýkoliv pojem z nutnosti udržovat odstup na dva metry.Právě z tohoto důvodu se nakonec nekompetentní Johnsonova britská vláda rozhodla nevynucovat na britských školách otevření už od 1. června 2020, dokud nebude zprovozněn efektivní systém testování, zjišťování nákazy a vyhledávání nakažených kontaktů k izolaci nových center pandemie. Je možné, že ve skandinávských zemích je efektivní systém testování a vyhledávání a izolace nakažených kontaktů už efektivně v provozu. Určitě to však není případem Velké Británie a ani České republiky.Dávat příklad ze Švédska je zavádějící. Švédsko nedávno zaznamenalo největší týdenní množství mrtvých v Evropě. Rozdíl mezi počtem mrtvých na koronavirus ve Švédsku a v jiných skandinávských zemích, které zavedly uzamčení země, je ohromující. Ve Švédsku se však v důsledku všeobecné konformnosti obyvatelstva v médiích skoro vůbec nehovoří o tom, že kontroverzní a vysoce neodpovědná politika hlavního švédského epidemiologa v podstatě vybila obyvatelstvo domovů důchodců.Uzavření škol přirozeně vyvolalo ve všech zemích obrovské problémy, především v rodinách chudých lidí, které nemají doma počítač nebo dostatečné množství počítačů pro všechny, a které nemají často ani dostatek jídla. V Británii musely - uzavřené - školy a charitativní organizace poskytovat dětem z chudých rodin, závisejících na školních obědech zadarmo, jídlo, protože jinak by hladověli.Je úkolem každé jen trochu civilizované vlády, aby problémy, které vznikly uzavřením škol, řešila, nikoliv aby vystavila učitele, rodiče a prarodiče obnovení nákazy.Velmi rozumným se v této souvislosti zdá rozhodnutí skotské vlády, že děti se vrátí do škol až po letních prázdninách, které ve Skotsku končí 11. srpna.