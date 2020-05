26. 5. 2020



Prosímvás, ženy, tady pan stát potřebuje, abyste rodily ve 24 letech, píše Stanislav Biler.





Dostanete za to celoživotní nižší příjem, menší důchod a vyšší riziko pádu do chudoby.







Pokud byste chtěly dát děti do jeslí, abyste mohly do práce, tak to jako ne, to stát nechce, na to zapomeňte. Zkrácené úvazky taky nikdo moc rád nevidí.







Když budete mít kliku, možná dostanete děcko do školky. Někde.







Dítě můžete vychovávat třeba v lepenkové krabici pod mostem, protože bydlení není a pokud je, stojí hrozný peníze.







Stát s tím nic dělat nebude, protože bydlení si má koupit každý sám. Za ceny, které ženou k nebesům spekulanti s bydlením.







Nicméně buďte zodpovědné a začněte rodit hned po maturitě. Kdyby cokoli, pomozte si samy.







Díky, váš stát.