V Kolumbii vynalezli nemocniční postel, kterou lze lehce proměnit v rakev

Průběžné zpravodajství:

28. 5. 2020

Více informací v angličtině ZDE a ZDE







Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

- Lékařská studie z Francie naznačuje, že i lidé s mírným průběhem nákazy získají protilátky. Nikdo ovšem neví, jak efektivní je získaná imunita a jak dlouho trvá.- Evropská komise navrhuje vytvořit koronavirový fond ve výší 750 miliard euro na restartování ekonomiky EU. Hlavní prospěch by měly mít Itálie a Španělsko, koronavirem nejpostiženější země.- Počet obětí onemocnění Covid-19 ve Spojených státech ve středu 27. května přesáhl 100 000, a to jen několik měsíců poté, co byl nahlášen první případ tohoto infekčního onemocnění.- Jedním z vážných problémů boje proti koronaviru v USA je, že velká část obyvatelstva je proti očkování. Očkovat proti koronaviru se nechá jen polovia Američanů.- Autokratický předák Čečenska Ramzan Kadyrov se poprvé po čtrnácti dnech objevil na veřejnosti po nepotvrzených zprávách, že ho letecky s nákazou koronaviru dopravili do nemocnice v Moskvě. Nepotvrdil, že měl nákazu koronaviru, ale energicky hájil své právo onemocnět. ZDE Během velké chřipkové epidemie na přelomu let 1957/58 zemřelo jen o 16 tisíc Američanů více. Pandemie koronaviru se v dohledné době stane nejhorší katastrofou veřejného zdraví ve Spojených státech od pandemie chřipky v roce 1918, které podlehlo asi 675 000 Američanů.Většina statistiků a odborníků působících ve sféře veřejného zdraví, včetně Anthonyho Fauciho, se domnívá, že skutečný počet obětí pandemie je pravděpodobně daleko vyšší. Dosud se nakazilo více než 1,6 milionu Američanů.- U 118 000 osob pocházejících z 54 afrických zemí se podle regionální pobočky Světové zdravotnické organizace potvrdila nákaza Covidem-19. Infekci v Africe zatím podlehlo 3500 lidí.- V Jižní Koreji podle tamního experta na infekční onemocnění možná opět bude nutné zavést opatření týkající se společenského odstupu, která byla rozvolněna v dubnu. Mezitím počet nových infekcí v metropolitní oblasti Soulu pomalu stoupá.- Rusko potvrdilo, že za posledních 24 hodin zemřelo na Covid-19 161 lidí. Počet obětí na celostátní úrovni se tak zvýšil na 3 968. Tamní představitelé nahlásili 8 338 nových infekcí, čímž se celkový počet potvrzených případů v zemi zvýšil na 370 680.