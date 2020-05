Itálie hledá 60 000 dobrovolníků. Mají připomínat pandemická pravidla

27. 5. 2020

Italští představitelé navrhli vytvoření šedesátitisícového dobrovolnického sboru "občanských asistentů", kteří by připomínali lidem potřebu dodržovat opatření proti koronaviru, zatímco země vystupuje z plošné karantény.

Dobrovolnická organizace vytvořená z důchodců a nezaměstnaných vznikla v hlavách ministra regionálních záležitostí Francesca Boccii a starosty jihoitalského Bari Antonia Decara.

Náborem by měla být pověřena jednotka civilní ochrany. Dobrovolníci by odpovídali na otázky a připomínali veřejnosti pravidla sociálního distancování nebo potřebu nosit roušky v hustě zalidněných oblastech jako jsou pláže, parky a ulice měst. Neměli by mít právo udělovat pokuty.

Decaro prohlásil, že někteří z potenciálních dobrovolníků již "pomáhali doručovat nákupy nebo léky těm, kdo během krize nemohli opouštět své domovy".

"V této nové fázi pomohou kontrolovat přístup do parků nebo na tržiště, počítat příchozí a odchozí nebo vysvětlovat pravidla přístupu na pláže, až se znova otevřou," uvedl v prohlášení ministr.

