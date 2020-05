Policie v Brooklynu záměrně zajíždí automobily do demonstrantů

31. 5. 2020

Guvernéři šesti států, včetně Minnesotu, kde Floyd v pondělí zemřel, povolali Národní gardu. Mnoho měst včetně Atlanty, Los Angeles, Louisville, Columbie, Denvera, Portlanda, Milwaukee and Columbusu, zavedlo zákaz vycházení.



"Jsme dnes v daleko silnějším postavení, než jsme byli v pátek večer," konstatoval generálmajor Jon Jensen z Národní gardy v Minnesotě na tiskové konferenci v sobotu večer. Policie do soboty večer zatkla v 17 městech téměř 1400 osob.



I v noci ze soboty na neděli docházelo k sporadickému násilí, podniky byly vypalovány, policejní automobily byly zapalovány a demonstranti zraněni a zatýkáni.



K násilí docházelo po celých Spojených státech od západního pobřeží až k východnímu a ve velkých městech i v malých městech. Kromě ve velkých městech docházelo ke střetům demonstrantů s policií v městech jako Tulsa v Oklahomě, Little Rock v Arkansasu; Albany ve státě New York; Fargo v Severní Dakotě a Raleigh v Severní Karolíně.



Nedaleko náměstí Union Square na Manhattanu hořelo policejní auto. V Brooklynu docházelo po dlouhé hodiny k potyčkám mezi demonstranty a policií. V Los Angeles bylo vypáleno policejni stanoviště v obchodním centru a nedaleké obchody byly vypleněny. V Nashville v Tennessee byla podpálena historická soudní budova a v Salt Lake City v Utahu byly vypalovány automobily a byl tam zatčen muž, který mířil šípy a lukem na demonstranty.



V sobotu večer pokračovaly protesty i v Minneapolis. Docházelo k dlouhým potyčkám mezi policií, která zaujala daleko tvrdší postoj než v pátek.



Četné sdělovací prostředky, včetně SNN a MSNBC, infomovaly, že jejich štáby vysílající o protestech byly zasaženy gumovými projektily, jimiž na ně střílela policie. Sdělovací prostředky a novináři v mnoha městech svědčili o tom, že se na ně policie zaměřovala chemickými látkami anebo střelbou neletální municí. Několik reportérů bylo zatčeno.



Americké ministerstvo obrany uvedlo vojenské policejní jednotky do stavu pohotovosti pro případ, že by musely zasáhnout v Mineapolis. Guvernér Munnesoty Tim Walz nezažádal o takovou pomoc a uvedl, že už nařídil největší užití Národní gardy od ukončení druhé světové války.



Mezitím Donald Trump přiléval oleje do ohně, útočil na "anarchisty" a naléhal na primátora Minneapolisu, aby jednal proti demonstrantům tvrději.



Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden charakterizoval protesty proti policejní brutalitě "oprávněné a nutné", avšak požadoval ukončení násilí. "Protesty by nikdy neměly zastínit důvod, proč protestujeme."



