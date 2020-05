Mladí klimatičtí aktivisté požadují radikální reformu zemědělského sektoru EU

27. 5. 2020

Hnutí Fridays for Future publikuje dopis vyzývající před klíčovým mítingem EU k reformě společné zemědělské politiky, upozorňuje Fiona Harvey.

Zemědělský sektor EU potřebuje radikální reformu a společná zemědělská politika musí být přepsána, pokud má dojít k řešení klimatické krize, vyzývá skupina mladých klimatických aktivistů.

Hnutí Fridays for Future založené teenagery v době školních stávek Grety Thunbergové online konfrontuje místopředsedu Evropské komise Franse Timmermanse, po němž požaduje nové plány snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství a nahrazení dotací založených na rozloze obhospodařované půdy platbami pro zemědělce, kteří pečují o veřejné statky jako jsou čistá voda, čistý vzduch a nižší uhlíkové emise. Zemědělský sektor EU ba měl podle aktivistů přejít na trajektorii směřující k uhlíkové neutralitě.

Evropská společná zemědělská politika stojí ročně takřka 60 miliard eur a každého občana ročně stojí zhruba 114 eur. Systém je však obviňován, že podporuje nárůst intenzivního hospodaření, nadměrné užívání pesticidů a malou pozornost věnuje ochraně půdy a živé přírody.

Minulý týden EU publikovala strategii ochrany biodiverzity, která věnuje 20 miliard eur ročně na podporu živé přírody a požaduje vysázení 3 miliard stromů v příští dekádě. Nedosáhla však na reformu zemědělské politiky, jak ji požadují aktivisté.

"Současná zemědělská politika je bezprostřední hrozbou naší budoucnosti," sdělil Guardianu jeden z aktivistů, Tilman von Samson. "Nejen proto, že je neaktivní v omezování emisí - je to mnohem horší, zahrává si s potenciálem naděje, který leží v zemědělství".

Reforma dotací by měla odměňovat zemědělce za udržování uhlíku v půdě a vegetaci, což by prospělo přírodě a pomohlo EU k roku 2050 dosáhnout cíle uhlíkové neutrality. Taková strategie by měla omezit použití pesticidů, podpořit organické hospodaření a o polovinu snížit spotřebu antibiotik podávaných hospodářským zvířatům do roku 2030. Také by měla zlepšit zemědělské praktiky za účelem omezení emisí oxidu uhličitého.

Hnutí Fridays for Future si přeje, aby EU zašla ještě dále, protože opatření, s nimiž se dosud počítá, by nedosáhla splnění evropských závazků podle Pařížské klimatické dohody.

