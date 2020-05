Rozhovor Britských listů 283. Koronavirus: Strategie české vlády není podložena vědeckými fakty

14. 5. 2020













Česká vláda nemá žádný epidemiologický model o možném rozšíření nákazy koronavirem českou společností a svá rozhodnutí činí na základě intuice. Žádné analýzy nejsou předkládány vládním konsorciím. "Čím méně lidé vědí, tím méně se ptají a tím více klidu máme na to rozhodovat, jak chceme," říká ekonom Daniel Münich, kterého nedávno vykázal náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula z jednání laboratorního týmu na ministerstvu zdravotnictví za to, že požaduje zveřejnění dat o koronavirové nákaze v Česku. Přitom ČR má vědce, kteří by mohli k zmapování situace výrazně přispět, vláda ČR však nevytvořila žádný vědecký tým, jaký mají snad všechny ostatní evropské země, kde jsou koronavirová data volně k dispozici. Tento Rozhovor Britských listů Bohumila Kartouse s Danielem Münichem z CERGE se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 15. května 2020.