John Bolton: Trump se na Erdoganovu žádost pokusil blokovat americké vyšetřování kontroverzní turecké banky

19. 6. 2020





John Bolton, bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost, píše ve své nové knize, že Donald Trump souhlasil, že pomůže tureckému prezidentu Erdoganovi a zastaví federální vyšetřování trestných činů spáchaných jednou tureckou, státem vlastněnou bankou.



Bolton ve své knize píše, že Trump měl ve zvyku "dělat úsluhy diktátorům, kteří mu byli sympatičtí" a mělo to být součástí jeho vyšetřování během impeachmentu ohledně jeho vydírání Ukrajiny.



Bolton konstatuje, že během telefonního rozhovoru v roce 2018 poslal Erdogan Trumpovi memorandum, v němž tvrdil, že skandálem postižená státní turecká banka Halkbank je nevinná. Trump pak řekl Erdoganovi, že to zařídí, a vysvětlil, že "okresní prokurátoři v jižním New Yorku nejsou jeho lidi, ale Obamovi lidi, a že je to problém, který bude odstraněn, až budou nahrazeni Trumpovými lidmi," píše Bolton.Bloomberg informoval, že v dubnu 2019 nařídil Trump ministru financí Stevenu Mnuchinovi a ministru spravedlnosti Williamu Barrovi, aby splnili Edroganovu žádost a aby zastavili trestní stíhání Halkbanky.Halkbanka, jedna z největších tureckých bank, byla terčem vyšetřování amerických prokurátorů od té doby, kdy turecké vyšetřování v roce 2013 zjistilo, že banka proprala až 20 miliard dolarů v projektu, jehož účelem bylo vyhnout se americkým sankcím vůči Íránu. Vysoce postavení turečtí politikové vyváželi do Teheránu přes Spojené arabské emiráty zlato a dostávali za to íránskou ropu a plyn.Demokratický senátor Ron Wyden, člen senátního výboru pro finance, konstatoval ve středu večer, že Boltonova kniha obsahuje "zdrcující důkazy", potvrzující jeho zjištění, že "Donald Trump se pokusil zasáhnout do trestního vyšetřování největšího projektu na porušování sankcí v americké historii a udělal to jako úsluhu pro tureckého prezidenta"."Pokud má John Bolton zájem o to sloužit své zemi, namísto toho, aby prodával knihy, bude bezodkladně reagovat na mou žádost o další informace o Trumpově vztahu k Turecku," napsal Wyden v prohlášení.Erdogan dlouho trvdí, že vyšetřování Halkbanky je politicky motivované spiknutí s cílem oslabit Turecko a naléhal jak na Obamu, tak na Trumpa, aby ho zrušili.Podrobnosti v angličtině ZDE